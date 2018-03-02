老婆摩鐵抓姦 房內保險套少了一個 人夫：我沒有

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

新北市一名已婚陳姓男子，帶著小三到摩鐵，被妻子尾隨「捉猴」，屋內小三已經落跑，但是房間一盒三只裝的保險套已經用了一個，妻怒告她老公通姦，但是陳夫堅稱「沒有」偷吃，現場也沒有搜到嘿咻過精液等「跡證」，新北地檢署對陳男不予起訴處分。

根據《自由電子報》報導，這名陳姓男子是趁太太前往澳洲坐「移民監」時偷吃，被他的岳父發現有異，越洋告訴他的女兒。陳妻獲悉後，在「移民監」結束就趕回台灣，偷偷找人盯住丈夫的行蹤。

前年10月，陳妻再度發現丈夫開車進汽車旅館，於是和父親一起報警抓姦，但在門口等了30分鐘後才開門，但是房間已不見小三蹤影，對方早已從摩鐵的安全通道「溜了」。

陳妻衝進房後馬上蒐證，發現垃圾桶內有女用眉筆空盒及使用過的毛巾、拖鞋等物，3盒單包裝的保險套，其中1盒已被打開，懷疑用掉的那個保險套，被老公沖入馬桶，陳男裝傻回稱「不知道」，淡然表示「我們離婚吧！」陳妻連忙買下床單當證物。

但是陳姓丈夫辯稱，他和該名女子是在朋友的宴會場合認識，彼此並不熟悉，當天順路載她回家時，因為他身體不舒服，所以該女陪他到摩鐵休息一下定照顧他。由於太太及岳父按門鈴，他怕造成該女困擾，因而請她先離開。

(中時電子報)

律師說法》約炮PO網炫耀挨告性侵… 疑妻換衣出門找小王 夫發醋勁狠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。