老婆摩鐵抓姦 房內保險套少了一個 人夫：我沒有

2018年03月02日 00:01 中時電子報 吳家詮

新北市一名已婚陳姓男子，帶著小三到摩鐵，被妻子尾隨「捉猴」，屋內小三已經落跑，但是房間一盒三只裝的保險套已經用了一個，妻怒告她老公通姦，但是陳夫堅稱「沒有」偷吃，現場也沒有搜到嘿咻過精液等「跡證」，新北地檢署對陳男不予起訴處分。

根據《自由電子報》報導，這名陳姓男子是趁太太前往澳洲坐「移民監」時偷吃，被他的岳父發現有異，越洋告訴他的女兒。陳妻獲悉後，在「移民監」結束就趕回台灣，偷偷找人盯住丈夫的行蹤。

前年10月，陳妻再度發現丈夫開車進汽車旅館，於是和父親一起報警抓姦，但在門口等了30分鐘後才開門，但是房間已不見小三蹤影，對方早已從摩鐵的安全通道「溜了」。

陳妻衝進房後馬上蒐證，發現垃圾桶內有女用眉筆空盒及使用過的毛巾、拖鞋等物，3盒單包裝的保險套，其中1盒已被打開，懷疑用掉的那個保險套，被老公沖入馬桶，陳男裝傻回稱「不知道」，淡然表示「我們離婚吧！」陳妻連忙買下床單當證物。

但是陳姓丈夫辯稱，他和該名女子是在朋友的宴會場合認識，彼此並不熟悉，當天順路載她回家時，因為他身體不舒服，所以該女陪他到摩鐵休息一下定照顧他。由於太太及岳父按門鈴，他怕造成該女困擾，因而請她先離開。

(中時電子報)