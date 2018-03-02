健康食品竟越吃越「傷身」 專家：這6種少碰

現代人為了養身都會選擇吃健康食品。(圖/shutterstock，以下皆同)

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中時電子報
／綜合報導

養生當道的現代，消費者多半會選擇標榜著健康的健康食品食用，不過你確定你吃的健康食品「真的健康嗎？」市售的健康食品其實並非你所想像的那樣健康，美國營養師克莉絲汀．科克派屈克指出，有6種食品在購買前恐怕需要多加檢視，在選擇購買，不要買到本是為了健康而買的健康食品，反而變成危害健康的食品。

根據早安健康報導指出，以下這6大食品要在購買前睜大眼睛多看幾眼。

1、 低脂和脫脂優格

市面上部分低脂和脫脂優格會為了補足口感，而添加人工甜味劑；人工甜味劑除了會造成血液中的糖分超標，在體內累積還會形成惡性膽固醇，挑選時由於乳製品本身就含有乳醣，成分標示一定會包含糖分，公克數在個位數的話則可以放心購買，若想徹底避開分則可選擇「希臘優格」。

低脂優格恐會添加人工甜味劑，對健康更不好。

2、 果乾

果乾就算是號稱全天然的，但在製作過程中難免會為了添加風味而加了超量的砂糖，科克派屈克營養師建議，果乾愛好者可選擇「葡萄乾、杏仁乾、梅干、耶棗、無花果」這五大種類。

有些人會選擇吃果乾補充營養。

3、 穀麥

榖麥是以燕麥片、堅果、蜂蜜作為原料，經過烘烤而成的食物，營養師指出這類的加工食品原則，「原料越多，加工程序越多，營養流失的程度越高」，因此榖麥頂多只能當成點心而非健康食品。

4、 能量棒

有在健身的人一定會知道「能量棒」的用途，但其實它的原理和榖麥一樣，實際的營養物質在加工手續中流失殆盡，另外能量棒不僅不能延續飽足感、製造身體所需的能量，過多的糖分反而會導致血糖飆升，引發身體的發炎反應，營養師建議可改吃蔬菜棒。

思慕雪是一種泥狀果汁。

5、 泥狀果汁(思慕雪)

思慕雪算是蔬果汁的「近親」，製作方法是以水果加上冰塊打成，呈現濃稠的奶昔狀，不過市售的思慕雪除了放入大量水果外，還會添加砂糖，在果糖與砂糖雙重作用下糖分一定會超量，營養師叮嚀，就算自製取代購買，莓果類盡量不要超過120公克。

6、 優格冰淇淋

乍看之下似乎和其他種類冰淇淋不同，「看起來」更健康，但先前提到的脫脂和低脂優格就提到，它們可能會含有更多的糖分和熱量，所以千萬別被「優格」這兩個字騙了，他和草莓冰淇淋、香草冰淇淋一樣，都是添加了大量糖分的甜品。

(中時電子報)

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