美專家： 《台灣旅行法》不應被視為支持台獨第一步

2018年03月02日 05:17 中時 江靜玲

美國聯邦參議院28日無異議通過《台灣旅行法》(HR535)，美國台海專家葛來儀指出，美國國會對中國大陸越來越警惕是此刻《台灣旅行法》在參眾兩院通過的原因，且中國不是不可能因此對台灣採取報復。她認為《台灣旅行法》並未違反美國在《台灣關係法》下的承諾，把它視為支持台獨的第一步，更是一項錯誤。

華府智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀表示，她對《台灣旅行法》會在美國國會過關，一點都不質疑。但必須注意的是通過的具體語言是什麼，她相信這是一個對行政部門不具約束力的「國會認為」(sense of congress)。換句話說，行政部門可以採納或忽略它；更確切的說法，就是即使川普簽署後，川普政府仍可以選擇不實施《台灣旅行法》的內容。

對於《台灣旅行法》通過的時間點，葛來儀認為，美國國會對中國大陸變得越來越謹慎提防，解釋了此刻通過這項法案的原因。

北京方面已指出，《台灣旅行法》踏了紅線，美國國會通過該法案是否會導致中國大陸懲罰台灣？葛來儀表示，這不是不可能的事情，不過，中國已經加大了對台灣的軍事，經濟和政治壓力，因此對中國大陸針對《台灣旅行法》要向台灣採取什麼樣的報復行動，將會很困難，也很難確切指出。

稍後，在CSIS舉辦的一項研討會面對媒體詢問，葛來儀重申了《台灣旅行法》是「良性」的，與美中三公報無關，也未違反《台灣關係法》下美國對台承諾，美國只是想除去一些阻礙與台灣有更多互動交流。她期望會看到一些改變，北京不要將其視為威脅，但北京可能不會做如是想。

她並預期美國在台協會(AIT)台北辦事處新大樓今夏揭幕時，「或許會有閣員級官員」前往，葛來儀強調，過去美國曾有閣員級官員訪台，AIT台北辦事處新大樓揭幕美方未有內閣官員出席，將是一項錯誤。台美雙方已確認AIT台北辦事處在內湖新大樓揭幕時間為6月12日。

另一方面，布魯金斯研究所東北亞中心主任、美國在台協會前理事主席卜睿哲對《台灣旅行法》則持較保留態度，指出美國總統本來已經有權執行該法案所建議的事情，也可決定如何行使這一權力。

依程序，國會通過的法案並未規定要在多久內送交白宮，通常待國會議事人員整理好成為法律文本後，即可送呈白宮交總統簽署，白宮收件後，總統必須在10天內簽署或否決。但對兩院一致無異議通過的法案，總統否決率微乎其微。

(中時)