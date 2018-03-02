舊典新詮！大稻埕 「青年戲曲藝術節」3月登場

2018年03月02日 07:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開！來大稻埕看好戲、聽雅樂！大稻埕戲苑 2018 第五屆「青年戲曲藝術節」將於3月3日登場,邀請戲曲新世代翻轉經典、新鮮出擊,包括文和傳奇戲劇團、新聲劇坊、栢優座、正在動映有限公司、真雲林閣掌中劇團及真快樂掌中劇團等劇團將以「舊典新詮」為主題，以戲曲為功底、當代意識為主軸，要在傳統戲曲戲窟大稻埕迸發戲曲新力量!青藝節活動自3月3日起至4月1日，除劇場演出外，還有免費廣場藝文活動、劇評座談及巷弄內的戲曲攝影展,喜愛藝文的觀眾朋友不要錯過！

主辦單位臺北市藝文推廣處表示,為扶植青年戲曲人才世代傳承,大稻埕戲苑開辦青年戲曲藝術節今年已邁入第五屆,鼓勵優秀青年編導、演員在青藝節平台合作交流，也大膽探索當代戲曲的邊界，希望能發揚新世代的戲曲創意與功底，展現當代戲曲青年的思辨精神與活力自信。

2018大稻埕戲苑青年戲曲藝術節記者會-栢優座《行動代號：莫須有》。（主辦單位提供）

2018 青年戲曲藝術節,將以「舊典新詮」為主題,邀請各團戲曲新星們由經典古戲、古籍中發想,以戲曲功底、當代意識為主軸,一起翻轉經典、玩出戲曲新鮮！劇場演出部分,青年戲曲藝術節連續四週輪番推出首演新製，3月3、4日打頭陣的文和傳奇戲劇團將回溯最早的南戲劇本、有「南戲活化石」之稱的《張協狀元》，由新銳導演兆欣、編劇馮文亮帶領馮文星、吳侑涵接續未完成的殘篇打造新時代的時尚客家戲曲《張協〉2018》。

3 月11、12日上檔的是新聲劇坊演出「反轉歌仔」《Dr.唐的戀愛學分》,在編劇劉秀庭和導演宋厚寬的奇思妙想之下，將由陳昭薇、吳米娜驚奇反串，加上智能 AI 及未來科技賦予《唐伯虎點秋香》青春無敵的全新面貌。

2018大稻埕戲苑青年戲曲藝術節記者會-正在動映《1399趙氏孤兒》。（主辦單位提供）

3月17、18日則由編導許栢昂、戲曲小天后黃宇琳帶領栢優座群伶以創新戲曲程式、在虛構的南島時空演繹《行動代號:莫須有》,嘗試探索「莫須有」是否是精忠報國唯一的救贖與答案？3 月 24、25 日壓軸的正在動映有限公司編導李季紋本次推出復古新作《1399 趙氏孤兒》，將以創新思維及戲中戲結構精心重現被評為「雪裡梅花」的《趙氏孤兒》大悲劇,江亭瑩、許麗坤等演員將挑戰一人分飾多角，精彩可期。

此外,本屆青藝節首次加入掌中戲演出,將由真雲林閣掌中劇團、真快樂掌中劇團於永樂廣場分別於3月31日、4月1日晚間七時於永樂廣場演出《夢‧斷‧情河》(改編自莎翁名作《李爾王》)和《破窯記-呂蒙正》，亦展現掌中戲青年主演豐沛的表演能量。為讓觀眾更了解青藝節的創作理念，3月16日、30日及4月1日亦將安排演後座談會，邀請劇團主要編導與專家學者對談分享。

2018大稻埕戲苑青年戲曲藝術節記者會-新聲劇坊《Dr.唐的戀愛學分》。（主辦單位提供）

藝文處表示,為推廣傳統戲曲，主辦單位從3月3日至25日的每週六、日下午5時起在蔣渭水紀念公園、台北地下街 12 號廣場及大同區永樂廣場還特別安排免費的廣場藝文活動「青春舞臺」，包括說唱、歌仔戲、崑曲等八個精彩節目，邀請國立台灣戲曲學院、漢霖民俗說唱藝術團、醉夢歌劇團、台大崑曲社、師大歌仔戲社、大稻埕青年歌仔戲團等新秀演員輪番演出,適合闔家觀賞共度悠閒的戲曲之旅。喜愛在大稻埕街區漫步的朋友也不妨漫步到迪化街巷弄中欣賞大稻埕青年歌仔團歷年演出的戲曲攝影展。

大稻埕戲苑2018 青年戲曲藝術節內容包括4檔劇場新製首演、2檔布袋戲戶外新作、還有 8 場廣場藝文活動、3 場劇評座談以及2檔巷弄內的戲曲攝影展,整個三月份大稻埕戲苑都將熱鬧滾滾！大稻埕青年戲曲藝術節融合青年創意、時尚戲曲及文化街區三面向,喜愛藝文的觀眾朋友不要錯過！

(中時電子報)