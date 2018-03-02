影》哈登神技羞辱對手 詹皇也驚嘆

哈登比出三分球的手勢。(美聯社)

友善列印
中時電子報

火箭隊哈登(James Harden)愈來愈恐怖了，前役擊沉快艇他首節獨拿17分，包括一記致命的變向換手運球(crossover)，把防守者衛斯理強生(Wesley Johnson)遠遠甩開，讓他倒在地上爬不起來，哈登霸氣俯視強生幾秒之後才從容地投進三分球。

這球不僅讓現場觀眾瘋狂，也嚇傻其他球星，騎士隊詹姆斯(LeBron James)說：「這是你經常幻想自己能做出來的動作，這肯定是(哈登)生涯最精彩表現之一。」

七六人恩比德(Joel Embiid)說：「我得承認那招確實厲害，但是也太欺負人了，非常羞辱人。」

同樣身為後衛的「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)則說：「他(強生)被罰坐下了，我很慶幸我不是被(哈登)收拾掉的那個人。」

網路上引來大量球迷討論，有人表示：「這個人當年跟韋斯布魯克(Russell Westbrook)、杜蘭特(Kevin Durant)同隊，想起來就覺得很恐怖。」

美媒Bleacher Report也跟著起鬨，給強生取了一個新綽號「無踝者強生」，以悼念他被哈登神技弄斷的腳踝。

(中時電子報)

SBL》台銀7連敗！韋陳明：傷兵並… NBA》傷害球隊行為？J.R.史密斯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。