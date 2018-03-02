影》哈登神技羞辱對手 詹皇也驚嘆

2018年03月02日 07:26 中時電子報 盧品青

OH MY GOODNESS. 👀#BEARDING pic.twitter.com/wNVNCNFUPo — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2018年3月1日

火箭隊哈登(James Harden)愈來愈恐怖了，前役擊沉快艇他首節獨拿17分，包括一記致命的變向換手運球(crossover)，把防守者衛斯理強生(Wesley Johnson)遠遠甩開，讓他倒在地上爬不起來，哈登霸氣俯視強生幾秒之後才從容地投進三分球。

這球不僅讓現場觀眾瘋狂，也嚇傻其他球星，騎士隊詹姆斯(LeBron James)說：「這是你經常幻想自己能做出來的動作，這肯定是(哈登)生涯最精彩表現之一。」

七六人恩比德(Joel Embiid)說：「我得承認那招確實厲害，但是也太欺負人了，非常羞辱人。」

同樣身為後衛的「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)則說：「他(強生)被罰坐下了，我很慶幸我不是被(哈登)收拾掉的那個人。」

網路上引來大量球迷討論，有人表示：「這個人當年跟韋斯布魯克(Russell Westbrook)、杜蘭特(Kevin Durant)同隊，想起來就覺得很恐怖。」

美媒Bleacher Report也跟著起鬨，給強生取了一個新綽號「無踝者強生」，以悼念他被哈登神技弄斷的腳踝。

(中時電子報)