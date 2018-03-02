2018年03月02日 07:41 中時電子報 高德順

◎中國時報

高雄市長花媽的人生下一站，最近頗受關注！陳菊1日坦言，若現在退休，心中還有未盡的理想，全力幫總統蔡英文、行政院長賴清德執政順利，她這輩子才有價值，至於未來要扮演什麼角色，花媽說「隨緣順勢」，但自認擅長溝通、輔助，對照需要調和鼎鼐的總統府祕書長至今仍虛位以待，更留給外界無限想像。

推動美台各層級官員互訪的《台灣旅行法》（HR535），跨出了國會山莊大門！美國聯邦參議院2月28日無異議通過《台灣旅行法》，接下來將送交白宮給川普總統簽署後，成為正式法律。總統府發言人黃重諺表示，感謝美國國會，並會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。

美國貿易代表署（USTR）28日公布今年度貿易政策議程報告，再次點名台灣應解禁美豬及美牛進口限制，稱將持續關切台灣「缺乏科學根據的農業政策」。此外，報告多次點名大陸破壞市場競爭機制，美將利用「所有手段」阻止大陸，捍衛自身利益。

「我叫侯友宜，我要在這裡鄭重向大家宣布，我要參選下一屆的新北市市長！」侯友宜1日舉行記者會宣布參選，強調他從警是為國家奉獻，參選市長是為新北市努力，都是要達成民眾「安居樂業」的心願。

◎旺報

繼美國眾議院1月中旬通過《台灣旅行法》後，選在中共政治局委員、中財辦主任劉鶴訪美之際，聯邦參議院美東時間2月28日也無異議通過《台灣旅行法》，大陸外交部1日表示，此議案嚴重違反一中原則及中美三個聯合公報，對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉；大陸黨媒環球網警告，《台灣旅行法》將是「摧毀台灣法」，中美與兩岸關係都將嚴重倒退。

美國國會通過《台灣旅行法》，可稱是新任外交部長吳釗燮上台第一槍，總統府1日表示感謝美國國會長期對台堅定支持；但如此一來美中台關係將更複雜，尤其是美國近來操作台美關係動作頻頻，都挑動大陸的敏感神經，在貿易上更是互相較勁。

中美貿易戰醞釀中，美國媒體指出，白宮計畫於美東時間1日公布鋼鋁產品進口關稅的重大決定，可能對進口鋼鋁產品課徵高額關稅，美國政府已臨時通知鋼鐵和鋁業高管周四前往白宮開會；一份美國政府公布的最新報告更直指，川普政府會利用「一切可用的手段」，阻止中國或任何想效仿中國的國家「破壞真正的市場競爭」。

在美中貿易關係緊張升級之際，大陸國家主席習近平最信任的經濟顧問劉鶴正訪問華盛頓，美國媒體報導，劉鶴正在努力阻止一場貿易戰爭。據知情人士指出，劉鶴美國當地時間周三下午私下會晤了多位美國商界知名高層，開啟他的華盛頓訪問行程，周四並排定與川普政府高級官員會面。

◎工商時報

新任中央銀行總裁楊金龍昨（1）日表示，「溫和通膨是好的」，主計總處預測我國今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.21％，全球各機構預測在0.88％～1.3％之間，國內物價呈溫和穩定態勢。

元月外銷訂單開出好彩頭，經濟部統計處昨（1）日發布1月份外銷訂單統計數據，在資通信產品、電子產品接單都創歷年同月新高帶動下，金額達430.6億美元，創下歷年1月新高，連18紅達陣，是2008年金融海嘯以來第二長的成長期。

經濟部次長龔明鑫昨（1）日指出，電價會依公式反映國際燃料價格，未來330度以內民生用電絕對不漲，其餘即便上漲，幅度最高3％，為穩定物價也會對小商家有特別考量。

在衛生紙漲價掀起的搶購風波下，中油3月份國內氣價調整方案傳出降價好消息！中油宣布，3月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調降1.8元；亦即20公斤裝桶裝瓦斯每桶降價36元。另外，車用液化石油氣每公升調降1元，國內天然氣價格則不予調整。

(中時電子報)