元宵30度高溫熱烘烘！來吃「冰火湯圓」透心涼

通化街夜市有名的「冰火湯圓」，在暖呼呼的元宵節吃起來更是「透心涼」。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

元宵看花燈！「冰火湯圓」好應景！今（3月2日）是一年一度「元宵節」，老天作美，全台晴朗好天氣，西半部甚至高溫可破30度！這種天氣怎麼吃元宵呢？其實元宵有很多選擇，可吃鹹、吃甜！在台北通化街夜市有家專賣元宵湯圓的店，還推出「冰火湯圓」，燒滾滾的湯圓放在碎冰上，淋上香甜芳香的「桂花蜜」！美味曾被《康熙來了》節目中介紹過，也是許多國內外觀光客愛吃甜品。

搭乘北捷信義線到「信義安和站」，離捷運站不遠就是許多國內外遊客喜愛的「通化街夜市」，這裡是離台北101最近的夜市，台灣夜市小吃應有盡有、牛排、米粉湯、滷味，日式料理也很多元，然每到元宵、冬至，許多人來通化街夜市，必嘗的可是「這一味」。

店家Menu有「中英日」文標示，也有告訴遊客吃湯圓的小技巧。

通化街有家名為「御品元」的甜品店，專賣傳統手工元宵湯圓，其中一款「冰火湯圓」賣得嚇嚇叫！店家販售的手工元宵有芝麻、花生兩種口味，然搭配店家的創意，一款款美味讓老饕難忘！

喜歡吃甜一點的朋友，也可自行到櫃臺添加「桂花蜜」。

一碗80元的「冰火湯圓」上面有6顆湯圓，口味可任選。將湯圓放置碎冰上，彷彿鳥巢一般美麗！碎冰上不時傳來芬芳，原來是以以香甜的「桂花蜜」調味！吃「冰火湯圓」可是有訣竅的，上桌後趁湯圓熱熱時大口咬下，香濃芝麻餡、花生餡如蜜糖般流下，Q彈不軟爛的表皮吃起來超有勁。

店家也有推出「酒釀蛋綜合湯圓」，濃濃酒香加上香醇蛋，暖心也暖味。（圖取自「御品元冰火湯圓」Facebook）

當湯圓吃完後，如覺得不過癮，也可自行到櫃臺前加適當「桂花蜜」！30度高溫的元宵節，相揪好友來吃「冰火湯圓」好過癮！此外，店家也有推出「酒釀蛋綜合湯圓」，濃濃酒香加上香醇蛋，暖心也暖味！補充元氣，今年過一個不一樣的讓元宵吧！

(中時電子報)

御品元冰火湯圓 Facebook
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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