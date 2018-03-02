台中區公所臉書批盧秀燕 網轟「違反行政中立」 江啟臣：懷念胡志強時代

2018年03月02日 08:56 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

立委盧秀燕。（中時資料照）

立委江啟臣（左2）、前台中市長胡志強（左3）。（中時資料照）

年底縣市長大選戰火逐漸點燃，藍綠台中市長之爭，由立委盧秀燕對決現任市長林佳龍，不料竟鬧出行政中立風波。台中南區、北屯區公所日前在臉書貼文批盧秀燕；被網友質疑違反行政中立；藍委江啟臣說，以往胡志強時代，怎可能發生這事情，真的很誇張。

台中南區、北屯區公所，日前在「區公所官方臉書」，轉貼媒體新聞〈台中市老人注意！國民黨打算撒你們錢，買你們市長票〉，兩邊臉書文字都PO，「盧秀燕主張恢復老人健保補助，有人質疑她公然買票...相比之下，林佳龍將錢用做實質老年服務，才是負責任照顧老人。」

對此，有意參與台中市北屯區議員初選的國民黨發言人黃健豪質疑，區公所小編是否開始為林佳龍輔選？「連區公所臉書都可以拿來選舉了，民進黨真的很民主。」

《聯合新聞網》昨報導，江啟臣說，真的很誇張，過去胡志強時代，沒聽過忽視行政中立、濫用行政資源，到此地步的情況。

南區、北屯區公所的貼文掀起熱議，該文已刪除。

(中時電子報)

台中北屯區公所，日前在臉書分享新聞，並PO文批國民黨台中市長被提名人盧秀燕。(翻攝「黃健豪-北屯漸好」臉書)