伴隨土地公廟！這棵大樟樹是土城人美好記憶

位於土城廣厚宮旁的大樟樹，帶領附近居民走過百年的共同回憶。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

位於土城廣厚宮旁的大樟樹，帶領附近居民走過百年的共同回憶，由原本的務農生態演變成繁華的工商時代，是地方信仰中心，對當地居民有不可取代的精神意涵。新北市政府樹木保護委員會第5次會議通過列管，讓土城區廣厚宮大樟樹正式成為編號1,048的珍貴樹木。

土城廣厚宮旁的大樟樹。（新北市景觀處提供）

日前新北市農業局進行珍貴樹木掛牌，現場邀請珍貴樹木提報者(盧氏宗親)、員信里辦公處、土城區公所、廟方共同見證歷史的一刻。土城區廣厚宮大樟樹，推估樹齡有百年以上，胸徑達105公分。

土城廣厚宮。（新北市景觀處提供）

本次列管之珍貴樹木與眾不同的是，由土城廣厚宮盧氏宗親主動提報，提報人描述在村落開墾時代，樟樹位於田中央，提供揮汗耕作的祖先乘涼及休憩之處，樟樹下的石刻土地公至今亦有170年歷史，庇護著百姓風調雨順、五穀豐收，且在社區信徒與熱心人士鼎力相助之下，將土地公廟改建成為今日的廣厚宮，透過珍貴樹木列管，保存的不僅是回憶，更能彰顯地方的人文與歷史風華，足見新北市推動樹保觀念已深入民心，也讓新北市樹木保護跨入新的里程碑。

景觀處表示，珍貴樹木的提報列管，經由提案到樹委會審核通過，統計至今列管編號已達1,050號，感謝市民主動向本府提報，讓新北市樹木保護政策更加落實，也讓我們共同守護地球珍貴的綠色資源，為後代子孫留下無法取代的珍貴歷史與意義。

(中時電子報)

位於土城廣厚宮旁的大樟樹，帶領附近居民走過百年的共同回憶。（新北市景觀處提供）
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