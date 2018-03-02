要超越美福特級航母 陸得突破3關鍵技術

2018年03月02日 09:14 中時電子報 楊幼蘭

承擔打造中國航母重任的中國船舶重工集團已證實，為了實現中國海軍2025年航向深藍遠海的目標，正在攻關求突破，以加速研製核動力航母。

為了固權並因應來自各方，尤其是美國的挑戰，中國正致力擴張海上軍力。不過，大陸兵工科技微信公眾號指出，解放軍若要超越美國最新的福特級次世代超級核航母，就得突破3項關鍵技術。而其中的「重頭戲」在於大功率航母核反應爐技術，另外還有大型化與供電技術。

分析指出，大功率航母核反應爐技術是超大型航空母艦最核心，也最關鍵的技術。雖然中國先前已研製過核潛艇，掌握了潛艇核反應爐的關鍵技術，但核反應爐上航母，無論功率大小，使用要求和作業環境，都與潛艇用核反應爐有極大的差別，絕不是簡單提升功率後就能轉用，如法國「戴高樂」號核動力航母移植潛艇用核反應爐失敗，便是前車之鑒。

那中國在大功率船用核反應爐技術上進展如何？就在2017年12月，專門研發船用核反應爐技術的中船重工719所在上海海事展上，推出了海洋核動力平臺示範艦專案，該艦排水量數萬噸，用的就是719所自主研發的船用核反應爐。

分析指出，可見從當年的潛艇用核反應爐到目前的水面艦艇大功率核反應爐，719所已經攻克了許多關鍵技術，開發出新的水面艦艇大功率核反應爐型號，在水面艦艇大功率核反應爐技術上有所突破。

而在大型化方面，航母是海上的超級飛機場，航母的核心戰力取決於艦載戰機。航母愈大，能搭載和出動的艦載機愈多，綜合作戰能力就愈強。

世界最強的航母強權美國，目前所擁有的11艘航母全都是排水量10萬噸級的超級航母。分析指出，中國新型核動力航母預計標準排水量8萬噸以上，滿載排水量10萬噸左右，與尼米茲級核動力航母相當，比第一艘中國自製航母大60%以上。

打造超大型航母也是中國自製航母設計需要突破的關鍵技術，因為先前解放軍從俄羅斯採購並接觸的幾艘退役航母，以及改裝和打造的兩艘現役航母，都屬於中、大型航母。

分析指出，超大型航母在結構設計，艙位佈置與功能設計上，雖然與大中型航母有相似之處，但也有獨特的難度，愈大意味結構設計愈複雜，愈重強度設計難度越大，而尺寸愈大，艙室功能設計佈置愈困難。

此外，在電磁相容、抗沉性，損管設計與全艦通信指揮系統等方面，也面臨比大中型航母高得多的挑戰。而在機艙、升降機與艦面環節，超大型航母就更複雜了。

分析指出，一艘超大型航母可以搭載90多架艦載機，這比「遼寧」艦和首艘中國自製航母上的3、40艘艦載機數量多了不只一倍。而艦載機的維護、調整，出動與艦面的指揮調節，如何能在設計上就確保航母能擁有最佳的艦載機出動效率，這對沒有設計過超大型航母的中國來說，是必須克服的關鍵技術難題。

分析認為，有關中國自製核動力航母，電力也是關鍵技術，它將採用綜合電力推進系統，並安裝電磁彈射器。在海軍馬偉明院士團隊為代表的科研人員努力下，中國攻克了綜合電力推進系統、船用中壓直流供電系統，以及電磁發射技術等關鍵性核心技術。而在055型飛彈驅逐艦上，已經能應用新型綜合電力推進系統。由此看來，中國新型核動力航母必然會採用電磁彈射，以及綜合電力推進系統。

當然，比起055型驅逐艦，航母的全電推進系統對電動機功率要求要大得多，對供電系統供電能力要求也不是驅逐艦可比擬。加上電磁彈射需要瞬間消耗大量能量，這需要更好的儲能技術模組，而這些都是對航母電力關鍵技術的挑戰。

(中時電子報)