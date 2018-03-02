新二代越南蹲點返台 期待紀錄影片出爐

新二代同學與母親越南家人相聚。(中華電信基金會提供)

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中時電子報
綜合報導

近年來政府力推新南向政策，來自東南亞的新住民更成為台灣與東南亞社會發展交流的重要橋樑。基於新住民與新二代於台灣社會人數比率上日漸增加，中華電信基金會今年首度舉辦了「蹲點‧台灣‧心南向」的越南蹲點活動，由五組新二代、新住民與台灣學生共同到越南進行蹲點紀錄的工作。

首屆「蹲點‧台灣‧心南向」的越南蹲點新二代同學們已於2月初返台。五組新二代同學們透過兩週的時間回到越南，與母親家鄉的親人重逢與相處，產生了許多感觸，也對母親的故事更加深刻地瞭解。

身為新二代的虹香，媽媽來自越南古芝，這次回外公外婆家，沒有事先跟親人說，就突襲回到了外公外婆家，因為想看看他們日常生活的模樣。外公外婆很疼愛她，從小時候就很喜歡回越南，探訪老人家，與他們相處也不會有任何國界隔閡的感受。這次回到越南，意外發現了外公將自己的名字刻在家中庭院的大樹上，知道那是外公思念的表達，也非常的感動。

翊庭的媽媽也來自越南，但母親在她小時候就與父親離婚，導致兒時她無法常與母親相見與相處，所以對母親有些不諒解。這次到越南蹲點，藉此機會了解母親的故事，也想知道她當初為何選擇遠嫁台灣。經過兩週的蹲點紀錄，知道了媽媽的故事，也把一些偏見放下，與媽媽的關係做了和解。

五組蹲點同學返台後，將開始進行想法的整理與紀錄影片的再製完成。把兩週來的蹲點收穫，藉由紀錄影片傳達給大家，讓每個人都能更加地瞭解越南、新住民與新二代，也期望能播下一顆種子，去除普遍根植於大家心中對於新住民與新二代的偏見。

(中時電子報)

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