MLB》連2打席開轟！洋基新秀暫居春訓全壘打王

2018年03月02日 09:32 中時電子報 蔡銘仁

洋基休季期間重組陣容後，三壘手位置空缺，該由誰來接？至今還沒定案，不過23歲的新秀安杜哈(Miguel Andujar)用表現宣示，他已經準備好了！洋基今(2日)熱身賽6比4擊敗費城人，安杜哈單場雙響炮，春訓至今累積4轟，暫居聯盟全壘打王。

安杜哈2012年加入洋基體系，去年首度登上大聯盟，出賽5場打擊率5成71、上壘率6成25、長打率8成57、全壘打未開張。洋基休季期間沒留下陶德弗雷塞(Todd Frazier)，又把海德利(Chase Headley)送到教士，安杜哈一直被視為是有力接班人。

安杜哈也用身手證明卡位決心，他此役擔綱4棒指定打擊，前2打席都轟出全壘打是洋基能取勝的關鍵之一；總計他4打數2安、2打點，至今累積4轟，暫居熱身賽全壘打王。另，從響尾蛇轉到洋基的三壘手卓瑞(Brandon Drury)也同場開轟，2人位置相同，頗有較勁意味。

「我沒有很在意是否在競爭行列。」安杜哈表示，上場就是盡自己本分，那也是他想做的事，「如果我獲得機會，我會做好自己的角色，上場努力拚戰。」不過安杜哈打擊出色，守備端還不算穩定，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)認為，卓瑞比安杜哈更有機會出線。

說到安杜哈，卓瑞表示安杜哈是很好的球員，而他自己也沒鬆懈，時時刻刻都繃緊神經，為工作上奮戰，「我沒有天賦，所以我必須努力去贏得一切。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)則讚賞安杜哈的揮棒速度，以及他走上打擊區的自信，也很樂於看他有這樣的表現。

洋基三壘是安杜哈還是卓瑞？波恩心裡還沒有答案，「現在才3月1號，我們想看卓瑞打得更自在，也想看安杜哈持續進步、展現好身手。某些角度來說，這對我們是甜蜜的負擔。」這2人開轟，加上「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)2局好投，洋基拿到熱身賽第6勝。

(中時電子報)