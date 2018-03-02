軍人年改樓地板再調？林萬億：38990元 有一定道理

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軍人年改方案引爆衝突，行政院政務委員、年改會執行長林萬億今在立法院受訪強調，下週會再進行新的溝通。對於有綠委質疑38990的樓地板還是太高，林萬億聲稱會盡量說服綠委。

林萬億說，跟反年改團體的溝通，主要是國防部跟退輔會的職掌範圍，退輔會在公告版本後 分別跟不同的反年改團體有進行過多次的溝通，國防部也對現役、退除役都有溝通，會議記錄都有拿到，有不同的看法。

國防部長嚴德發今天受訪則表示，希望維護38990的樓地板，這是少尉一級最低的薪水。嚴德發強調，政府一定會盡最大的力量維護軍人，不管是現役退役的權益跟福利，也聽聽看他們的聲音，會表達善意。

昨天才拜會八百壯士的退輔會主委邱國正受訪指出，昨天的拜會並沒有預設立場，也沒有要丟出一個數字，先保持接觸，沒有結論，「溝通慢慢來，我想了解互相的期望是怎樣。」

邱國正說，對方沒有提到訴求，不過錢的問題是另外一回事，也要想到如何平息他們心裡的不公，大家也可以感受得到，社會上一股腦兒認為軍人如何如何，這個他們沒辦法接受。

對於有綠委認為樓地板38990還是太高，改革幅度不夠，林萬億表示，會盡量說服，用更多證據說明這樣的數字是有一定的道理。邱國正也說，後面會再討論，不管跟立委、媒體、同袍都需要溝通，這也是將來的課題。

(中時)

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