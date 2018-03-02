真要辦閱兵？ 五角大廈收到川普8.8億計劃案

2018年03月02日 09:55 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，美國總統川普（Donald Trump）似乎真要舉辦閱兵儀式，五角大廈（The Pentagon）日前向美國媒體透露，確實收到白宮（White House）國家安全顧問的計劃案，要軍方開始籌備與籌資。

法國去年國慶日舉行盛大閱兵儀式。

根據美國媒體透露，計劃案內容提到，川普希望在今年11月11日退伍軍人紀念日（Veterans' Day）時，以慶祝第一次世界大戰（World War I）勝利100週年名義，砸下約1,000至3,000萬美元（約2.92至8.78億台幣）的經費，擴大舉行閱兵儀式。

法國去年國慶日，在巴黎香榭大道舉辦盛大的閱兵儀式，戰機通過凱旋門上空，噴出象徵法國國旗紅、白、藍三色的煙霧。（圖/美聯社）

美軍的綜合方陣編隊參加法國閱兵。（圖/美聯社）

今年是第一次世界大戰（1914-1918）勝利一百週年紀念，作為戰勝國之一的法國，新總統馬克宏（Emmanuel Macron）於去年7月14日「巴士底節」（Bastille Day）國慶之際，在巴黎香榭大道（Avenue des Champs-Élysées）盛大舉辦閱兵儀式，並邀請各國元首出席觀禮，川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）都是座上貴賓。閱兵由美軍F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor）開場，法國軍方派出3,700名官兵、241匹軍馬、63架戰機與29架直升機出席，加上穿著帥氣軍服的法國共和國衛隊（Garde républicaine），讓閱兵儀式成為全球焦點。

法國陸軍在去年閱兵展出大批坦克戰車。（圖/美聯社）

從那次親眼被法國震撼之後，川普對於閱兵活動便念念不忘，不僅在返美的空軍一號（Air Force One）上多次表達自己的心願，更在聯合國（UN）會議期間，與馬克宏就儀式細節討論，讓軍方與國會感到壓力。如今，川普念茲在茲的心願，終於成為計畫案提交軍方，也讓外界好奇，過往歷史中鮮少舉行閱兵的美國，將會在11月向全世界展現出怎樣的軍事力量？

(中時電子報)