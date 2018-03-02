伊凡卡國際商業交易被查 白宮安全身分受挑戰

2018年03月02日 09:51 中時電子報 楊幼蘭

據兩名熟悉相關事件的消息人士透露，美國反情報官員正在詳細調查美國第一女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的一宗國際商業交易。

據一名美國官員與另一名前官員說，聯邦調查局（FBI）正在調查有關溫哥華川普國際酒店大廈（Trump International Hotel and Tower）的協商與融資。而對於身為美國總統川普的顧問，並想獲得全面安全許可的伊凡卡來說，這可能成為一項障礙。

在背景調查中，清查國外接觸對象與國際商業交易，都是標準程序的一部分。然而，川普集團（Trump Organization）的商業交易十分複雜，往往要靠國際融資，並經常與國外買家接觸，因此構成挑戰。

一名美國官員說，FBI正密切調查伊凡卡與夫婿庫許納（Jared Kushner）的國際商業往來，以判斷他們是否會因那些交易，而容易受到包括中國在內的外國特務施壓。而第一駙馬因家族財務有複雜的外資關係，以致白宮安全等級被調降。

FBI正在調查伊凡卡4年前敲定的飯店授權案，川普就職後不久，616英尺（188米）高的溫哥華川普國際酒店大廈便在2017年2月開幕，其中有以伊凡卡為招徠的SPA會館。

不過，川普集團並非大廈的所有者，而是向馬來西亞鉅富鴻博地產集團總裁程如錦收取特許與行銷費用。據CNN報導，川普去年6月的財務狀況披露表顯示，川普集團向對方收取了超過500萬權利金（近1.5億台幣），以及21,500美元（63萬台幣）管理費。

耗資3.6億美元（近106億台幣）打造的溫哥華川普國際酒店大廈有147間客房，以及217間豪宅，一推出便迅速吸引了國外買家。報導稱，一方面由於交易的時機，另一方面由於有開發商或國際買家的外國資金流入，很可能使相關交易成為調查的重點。

(中時電子報)