動物園慶元宵！週日來「台北赤蛙燈謎擂臺」得好禮

2018年03月02日 09:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

手機遊戲「旅行青蛙」好夯，帶動旅行熱潮！可愛青蛙「哇哇哇」，其中秘密有多少？為了歡慶元宵節，台北市立動物園即日起到3月4日（星期日）止，每天上午09：00-11：30，以及下午13：30-16：00，在兩棲爬蟲動物館，舉辦元宵節「台北赤蛙燈謎擂台」活動。

參加猜燈謎的民眾努力的在展板上找尋答案。（台北市立動物園提供）

今年總共羅列了7則與台北赤蛙相關的動物知識題，想要參與猜燈謎的大小朋友，只要在兩棲爬蟲動物館入口櫃檯，向服務志工索取自導式學習單，並在活動時間內，將題目全部作答完畢，就可以回到櫃檯兑換精美的紀念品1份，數量有限，歡迎大家呼朋引伴來挑戰！

今天是一年一度的元宵節，俗稱小過年。華人社會的年節傳統當中，元宵節這天，除了吃元宵（湯圓）象徵團圓，也祈求新的一年事事都能夠圓圓滿滿之外，吆喝一票親朋好友或左鄰右舍，大夥兒聚集在一起，熱熱鬧鬧的猜燈謎，為農曆新年各項慶祝活動，劃下完美的句點。

台北赤蛙成年雄蛙體長約3公分、雌蛙約4公分。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園為了營造農曆春節的熱鬧氛圍，從即日起到3月4日（星期日）止，每天上午09：00-11：30，以及下午13：30-16：00，共6個時段，於兩棲爬蟲動物館辦理「台北赤蛙燈謎擂台」活動，民眾可於入口處櫃檯，向服務志工索取自導式學習單（每人限領1張），並且在活動辦理時間內，完成所有的題目，就能回到櫃檯，向工作人員兑換精美限量的紀念品1份。

台北赤蛙的特徵。（台北市立動物園提供）

今年動物園羅列了與台北赤蛙相關的動物知識燈謎共7題：第一題「台北赤蛙的腳趾前後腳各有幾趾？」、第二題「台北赤蛙碰觸到農藥會如何？」、第三題「台北赤蛙喜歡什麼樣的生活環境？」、第四題「台北赤蛙的身體大約為幾公分？」、第五題「台北赤蛙的外觀特徵有哪些？」、第六題「台北赤蛙分布在台灣哪四個縣市？」以及第七題「台北赤蛙的叫聲像什麼？」，內容輕鬆有趣，適合全家大小一起來PK！這個周末假期，就到動物園走春、猜燈謎，健身益智，一舉數得唷！

(中時電子報)

台北赤蛙燈謎擂臺，等您來挑戰！（台北市立動物園提供）