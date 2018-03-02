不用搭出國飛機！嘉義台灣燈會打造巨型蒙古包燈區

佔地1500坪獨立藏傳佛教嘎檔燈區，是史上最大的獨立燈區，現場展來自大草原60尺寬的巨型蒙古包。（億光文化基金會提供）

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台灣燈會主燈「忠義天成」今晚（3月2日）7點正式開燈，今年燈會面積高達50公頃，其中最特別的是，佔地1500坪獨立藏傳佛教嘎檔燈區，是史上最大的獨立燈區，現場展示全世界數10個國家佛教千年聖物佛陀舍利子、37尺高的飛巖瀑布，以及來自大草原60尺寬的巨型蒙古包等。

國際聲樂家簡文秀（中），得知花蓮發生地震，其內心十分傷痛與不捨，希望藉由她的歌聲為花蓮災民祈福。（億光文化基金會提供）

此外，3月3日周六晚間7點，在藏傳佛教嘎檔燈區巨型舞台，將特別邀請國際聲樂家簡文秀，擔任壓軸表演貴賓，當晚中華國際嘎檔巴佛教協會依尊第18世種菟仁波切大活佛，也會親臨現場為民眾祈福加持，祝福台灣燈會活動順利圓滿，同時為花蓮災民及台灣祈福。

簡文秀說，她已有20多年沒到嘉義演唱，非常珍惜這次機緣，與南部鄉親朋友聚聚，感受南台灣熱情，她特別選唱她拿手的台灣歌謠，不僅要獻給在場民眾，同時希望透過她的歌聲，為0206花蓮災民與台灣民眾紓解內心壓力，並撫平內心傷痕。

國際笛子演奏家楊維哲也將到場表演，帶來震撼的竹笛演奏。楊維哲曾在國際大賽中獲得多面首獎，並遠赴美國、澳洲、奧地利、匈牙利及香港等地巡迴獨奏，深受國際好評。另表演嘉賓還有大提琴阿亞及南非黑人特技秀，是場融合藝術、音樂與人文元素的音樂會。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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