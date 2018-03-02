設台南地質公園是市長責任 台南社大點名黃偉哲、陳亭妃需明確承諾

民進黨台南市長初選進入尾聲，台南社大環境行動小組公開對參選人提出質疑，點名民調領先的黃偉哲、陳亭妃針對龍崎珍貴泥岩地形，觀光與掩埋場可否並存做表態，明確說明與規畫。（曹婷婷攝）

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民進黨台南市長初選進入尾聲，台南社大環境行動小組公開對參選人提出質疑，「高雄市田寮月世界泥岩地形是地質公園、台東縣利吉月世界泥岩也是地質公園，台南龍崎月世界為何是掩埋場？這是歷屆台南縣市長的失職？」2日發出訴求，要求6參選人公開是否接受歐欣競選捐款？對觀光與掩埋場可否並存做表態，並點名民調領先的黃偉哲「有條件」不核發與早年反對龍崎該掩埋場立場不一、陳亭妃雖簽署會催生龍崎地質公園，但政見卻未論述，希望2人明確說明與規畫。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，全世界只有義大利、中亞跟台灣擁有泥岩地，非常珍貴，台南號稱文化古都，有300多年歷史，泥岩惡地則是從200萬年前就已形成，而且，集中在龍崎牛埔、高雄田寮，但全世界只有我們規畫做為事業廢棄物掩埋場

台南社大去年底曾要求6市長參選人連署，當時，王定宇、李俊毅、葉宜津、陳亭妃4人簽署反對設掩埋場，另，黃偉哲提出「有條件」設立，顏純左說法則讓人最不放心。隨著初選近尾聲，台南社大再度公開提出4大訴求，包括：

1.民進黨6位台南市市長參選人需對台南龍崎地質公園提出明確的規畫說明。

2.民進黨6位台南市市長參選人對為了歐欣9公頃的掩埋場，將使周遭牛埔里的土地失去價值提出明確的論述，觀光可與掩埋場可並存嗎?

3.民進黨6位台南市市長參選人須公開此次競選期間是否接受歐欣公司相關人士的競選捐款?

4.李孟諺代理市長任內應信守承諾，在歐欣公司未完成與當地居民與環保團體溝通時，不應簽屬歐欣公司的開發許可。

(中時)

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