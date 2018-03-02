慶元宵！龜吼漁夫市集嚐海味！免費湯圓讓你吃

慶元宵！吃湯圓是少不了的。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開！來北海岸走走吧！看碧海藍天賞絕景！春節假期過完還意猶未盡嗎？龜吼、富基魚市熱情推出元宵節慶賀活動，3月2日到龜吼漁夫市集，免費湯圓讓你吃，讓民眾溫暖甜蜜在心頭。

富基漁港魚產品銷售中心。（新北市漁業處提供）

3月3日、4日到富基魚市A區(生鮮區)，消費滿2,000元起即贈送各式海產，消費滿5,000元還可參加摸彩，有機會將價值2,000到5,000元的海鮮禮盒帶回家；B區(代客料理區)消費滿500元起即贈送各式小菜或啤酒，歡迎民眾闔家到龜吼、富基魚市享用海鮮慶元宵！

龜吼漁夫市集。（新北市漁業處提供）

3月2日到龜吼漁夫市集，請民眾吃熱湯圓

龜吼漁夫市集位在萬里區龜吼漁港旁，以新北特產「萬里蟹」聞名，是民眾到北海岸遊玩時不可錯過的美食景點。為和民眾共度元宵佳節，市集特別在元宵節(3月2日)當天準備熱騰騰的甜湯圓，讓民眾暖身又暖心!新北市政府當日也在附近的野柳漁港舉辦「神明淨港」文化祭，每年都有眾多漁民和民眾跳港淨身，向開漳聖王祈求來年平安健康、漁獲滿載，是不容錯過的百年民俗活動，歡迎民眾共襄盛舉!

龜吼漁港夕陽美景。（達志影像／shutterstock提供）

3月3日、4日到富基魚市，消費滿額贈好禮摸大獎

為慶祝新年來到，富基魚市結合許多攤商，發起「元宵節攤商優惠活動」，民眾只要向A區(生鮮區)攤商購買2,000到5,000元不等的海產，即加贈生蠔、花枝、活蝦或水晶魚等產品，3月4日再加碼摸彩活動，消費滿5,000元就有機會將價值2,000元到5,000元的海鮮禮盒帶回家!民眾也可以將海產交由B區(代客料理區)攤商烹調，現場就能享用新鮮佳餚，消費滿500元再加贈青菜、蛤蜊湯、炸花枝等小菜或啤酒，絕對讓民眾買得開心、吃得滿意，詳情可上Facebook搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」。

在龜吼漁港裡有美味的萬里蟹。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集以船家直銷在地漁獲聞名，富基魚市以產品多元豐富取勝，兩者都是新北特產「萬里蟹」採買聖地，鄰近野柳地質公園、老梅綠石槽等觀光景點，歡迎民眾趁元宵佳節，到漁港欣賞海岸美景，品嘗新北最道地的海鮮美味！

(中時電子報)

龜吼漁夫市集周邊停車場。（新北市漁業處提供）
龜吼、富基魚市參考資訊。（新北市漁業處提供）
富基漁港 魚產品銷售中心 Facebook
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