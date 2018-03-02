陸中央機構改革 港媒：國台辦港澳辦合併

2018年03月02日 10:31 中時 楊家鑫 、旺報 陳君碩 、 潘維庭 、旺報

中共中央分別在2月6日和28日舉行黨外人士座談會和民主協商會，通報有關《深化黨和國家機構改革的決定》和改革方案。香港《明報》2日報導，主管香港事務的國務院港澳辦公室，將與中央台灣事務辦公室合併，組建「國務院台港澳事務辦公室」。報導稱，海峽兩岸關係協會也會併入新組建的中國僑胞聯合會。該報導分析，近年港獨、台獨崛起，中央合併類似機構，可更利於加強打擊。

報導提到，七名常委均出席了黨外人士座談會和民主協商會議，新華社報導指出，大陸國家主席習近平表示，「黨和國家機構職能體系」是中國特色社會主義制度的重要組成部分，是國家治理體系和治理能力的重要支撐；黨和國家機構屬於上層建築，必須適應經濟基礎的要求。經濟不斷發展，社會不斷進步，人民生活不斷改善，上層建築就要適應新的要求不斷改革。

明報稱，改革後的中央直屬機構為9個，包括中央中央辦公廳、中宣部、中組部、統戰部等。其中中央宣傳部，加掛中央文明辦、中央對外宣傳中心、國務院新聞辦公室牌子。

另外，為推進精神文明建設、新聞宣傳建設和思想文化建設工作的有機融合，將中央文明辦、國務院新聞辦職能劃入中央宣傳部，撤銷中央文明辦，國務院新聞辦公室。中宣部指導和協調科技教育部、文化產業部、中國文聯、新華通訊社、中央廣播電視台的宣傳工作。

在國務院辦事機構改革方案部分，進一步提出加強政策研究和台港澳事務工作的有機整合，提高政策研究和台港澳服務工作水平。將中共中央台辦、國務院港澳事務辦職能合併，組建新的國務院台港澳事務辦公室。方案指出，這是為促進台港澳地區的對外交流和經濟發展，整合部門資源，形成台港澳地區協調管理合力，台港澳事務辦公室調整為國務院辦事機構。不再保留國務院台灣事務辦公室，國務院港澳事務辦公室。去年9月才接任港澳辦主任的前中聯辦主任張曉明，則未知在新的機構內的位置。

在黨群團體部分，改革方案建議組建中國僑胞聯合會，指為加強海外僑胞、歸國僑胞、台灣同胞、港澳同胞的宣傳發動、組織聯誼和經濟文化交流工作，整合社團工作力量，將中國僑聯、中國台聯職能合併組建中國僑胞聯合會，撤銷中國海外歸僑聯誼會、中國台灣同胞聯誼會、海峽兩岸關係協會。

方案中，改革後的國務院組成部門為19個，相較過去的25個為少，其中民政部、教育部、民族事務委員會、文化部、水利部、農業部、衛生和計劃生育部、科學技術部、國家安全部、監察部、審計署、住房和城鄉建設部都有調整合併；民政部、國家安全部、審計署等則取消，相關職能被合併到其它部委中。

(中時)