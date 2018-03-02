臺籍復旦教授盧麗安 獲選2017感動中國年度人物

2018年03月02日 10:38 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，任職於上海復旦大學外語學院、同時也是中共十九大臺籍黨代表的盧麗安教授，在昨日播出的《感動中國》節目中，經觀眾投票選出，盧麗安教授被評為「感動中國2017年度人物」。盧麗安在現場致詞時表示，「（我是）臺灣的女兒，有大氣概、祖國為大、鄉愁不改。把握現在，開創未來，分離再久，改不了我們的血脈；海峽再深，擋不住人民追求福祉的路。」

2017年度感動中國人物以生為中國人為傲 盧麗安

現年49歲的盧麗安，畢業於高雄女中和政大英語系後，赴英國攻讀英國文學，並在格拉斯哥大學（University of Glasgow）取得博士學位。後被上海復旦大學延聘，與先生共同進入該校任教至今。在復旦教學表現優異，連續3學期獲得優秀青年教師、教學成果一等獎、並在2000年入選復旦「世紀之星」百名青年骨幹教師培養計畫。在政治領域，她不只在台聯活躍，更從2003年開始多次擔任上海市政協委員。

在從一名單純的教師、到目前備受矚目的「名人」，盧麗安在頒獎典禮上這麼說，

我在追尋我是誰這個問題，借由此去重新認識我的祖父母們他們那一輩，認識我父母他們那一年齡層走過來的路，我才能夠認識自己。在自己的家庭歷史，我看到的是我們整個民族國家在過去百餘年來想要力圖現代化，振興國家民族，從民族的危機裏頭奮發向上的一個過程。 我一直都知道自己是臺灣生長的女兒，是中華兒女。而且現在很多朋友也告訴我，他們很高興能夠很理直氣壯地來把心裏面有一種心結給放下來，來擁抱自己中華兒女、中國人這麼一個認同。

回到生活中，盧麗安在學校裏頭是盧老師，在社會工作的崗位上是盧會長，在家我就是我先生的妻子、我兒子的母親，跟家人通電話時我就是他們的那個調皮的女兒。

聚光燈再怎麼亮，它總也必須要有熄滅的那一刻，而我心底其實是比較喜歡安靜的、比較害羞的。但是回到學校立足於本職工作，我想不忘初心，在本職工作能做好的情況之下，也能夠繼續作為一名社會人，把社會服務進行下去。

(中時電子報)