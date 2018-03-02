被挖角台大教授：再待下去 我不會更強

台大副教務長康仕仲（見圖）出走加拿大，引起學術圈強烈震撼。（資料照片 顏謙隆攝）

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中時電子報
/綜合報導

傳言以10倍薪水被挖角加拿大，台大副教務長康仕仲的出走引起學術圈強烈震撼。他接受媒體專訪表示，下定決心接受挖角，是想完成世界頂尖的願望，同時也坦言，再待台大不會進步、變強，因為雜事太多，根本沒時間做研究。

天下雜誌報導，康仕仲從美國名校史丹佛畢業回台，在台大任教已超過十年。以工程視覺化、自動化機器人見長的他，身兼台大副教務長與土木系教授之職，在行政、教學和研究三方的壓力下，自覺成為頂尖學者的願望已越來越遠，才毅然接受加拿大亞伯達大學邀約，預定七月舉家前往加拿大，擔任建築、機器人跨領域研究中心主持人。

康仕仲表示，在台大必須做太多雜事，現在根本沒有生活，每天行程很滿，也許他還年輕，可以這樣拚個十年，但留在台大十年不會進步，因為沒有時間做研究。

外界以為加拿大提供優渥的薪資，是他接受挖角的一大誘因，康仕仲說，薪水扣掉稅其實跟台灣比更低，因為在台灣不只有學校薪水，還有很多計畫，或是演講收入。

康仕仲指出，台大應該是台灣學術界最可以留才的地方，雖然薪水低一點，但以前有退休金可以補，現在也沒有了，很打擊士氣。

康仕仲認為，台灣社會得要接受這世界是平的，一流學府一流教授就是流動的，用制度綁他就跑掉了，不跟國際接軌，學生也會跑掉，你沒有國際化，就是等著菁英跑掉。

(中時電子報)

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