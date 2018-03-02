微風台北車站糕點新兵報到 限時1元搶購

2018年03月02日 10:51 中時 郭家崴

微風台北車站Color C'ode凱莉小姐黑絲綢蛋糕捲，380元。（微風提供）

微風台北車站阿聰師芋頭酥，16日14：00~15：00每個原價40元、特價 1 元，限量50份。（微風提供）

微風台北車站是「食尚伴手禮中心」，3、4月新櫃引進各類人氣糕點，祭出開幕優惠，限時限量1元商品。昨（1日）新開的「Color Code凱莉小姐」曾獲網路百大人氣賣家，選用法國isigny奶油、日本OMU鮮奶油、嘉義牧場的新鮮雞蛋、台灣當季水果製作，4日前指定商品有限時限量優惠。

Color Code凱莉小姐主要販售的商品有季節水果塔、法式小甜點以及生日蛋糕、彌月長條捲蛋糕等，以「法式午夜藍莓塔」最受消費者喜愛，使用法國進口isigny奶油、手工捏製塔皮，塔皮外層酥脆、有自然奶油香氣，今（2日）18時起原價170元、特價100元，約59折，限量50組讓消費者可嘗鮮搶購。

16日開張的「阿聰師的糕餅主意」，是台中知名糕點品牌、台灣芋頭酥的創始人，1960年開業，1970年開發出大甲名產之一的奶油酥餅，1997年以大甲芋頭檳榔心芋製作國宴點心芋頭酥，2016年以台灣新品種小芋仔獲全台幸福點心大獎。16至18日全館95折，且每天限時推出不同的1元限量商品搶購活動，分別有芋頭酥、小芋仔、芋頭冰，原價40至60元皆特價1元，各限量50份。

吸引排隊人潮的殿堂級可頌品牌「八月堂」4月16日進軍西區，在微風台北車站開西區首家店，選用歐洲頂級天然奶油、日本百年品牌麵粉、ISO認證雞蛋，運用獨門摺層手法，外層酥脆、內層鬆軟，每日現場烘烤、限量出爐。

4月20日香港「池記」雲吞麵也進駐，池記成立於1994年，是香港受歡迎的雲吞麵店之一，以雲吞麵為主，粥、糖水、飯、小食為輔，目前池記共8家分店，包括銅鑼灣波斯富街、旺角朗豪坊、九龍灣德福商場、九龍塘、尖沙咀樂道、中環干諾道中，和香港機場店、台灣桃園機場店，此番在微風台北車站拓點是第9家分店、也是台灣百貨首店。

(中時)