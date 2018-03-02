員工不說沒人知道的8個迪士尼神奇秘密 下次去仔細觀察囉～

2018年03月02日 10:46 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 吳佳穎、編輯

充滿歡樂、夢想的迪士尼，有種神奇的魔力總是讓許多大人小孩都非常嚮往，每個進到迪士尼裡頭的顧客無非都被那熱情洋溢、歡笑的員工所感染氣氛，小編甚至還一度希望能在那環境中工作，想像每天都有滿滿的正能量，期待著上班，再也不會抱怨老闆、抱怨公司啦~

不過話說迪士尼也有些神秘的小故事，不少園區裡的設計可是都有原因的，例如每個垃圾桶的距離、清潔程度超乎你的想像、在許多建築內可以發現小米奇頭，還有鬼屋真有過世人的骨灰？這些大家大該都略有所聞，不過當我們真正看見這些可愛的迪士尼「演員」們，可知道他們有更多的小祕密可是顧客們都不知道的嗎？是的，讓前員工來們告訴你8個迪士尼「演員」不說你們不知道的秘密！

1、不論何時何地，盡情的傳遞「魔法」吧！

當員工們在執行任何身分時，從櫃檯人員、玩偶角色或清潔人員等，他們都可以為顧客帶來歡樂的感受，從遞送一張小貼紙、別針或紙條甚至襯衫上的裝飾等，處處都可以看到，最重要的是給顧客最深刻的開心體驗。

2、員工必須時時配帶著名牌

這或許是許多公司都規定的，但在迪士尼的員工遇上某天上班忘了配帶，沒關係！他們會給你一個中性名稱的名牌做選擇，好讓員工一整天還是有個厲害的別名可以呼喊。

東京迪士尼樂園的周邊商品店裡已散發迎接春節的氣氛。(本報系資料照)

3、每個人偶角色前必須練習當個啞巴

想要當個稱職的玩偶角色，不僅僅需要了解這些角色的故事、個性及動作等，讓大小朋友們看到猶如真的從卡通裡走出來，當他們在角色試鏡時，必須經過層層嚴格的考試，甚至練習當個啞巴，透過肢體語言取代說話，而且這些動作必須戲劇化又誇張，也不能在扮演時發出任何聲音呢。

4、所有員工不能使用單隻手指頭

這是創辦人華特先生很不喜歡作的一件事，其實也在很多國家文化中顯得不禮貌的行為，因此園區裡的員工們可不能有單隻手指頭出現，下次不妨可以仔細觀察看看。

東京迪士尼將建第3樂園《冰雪奇緣》遊樂區。(本報系資料照)

5、在顧客面前，就是「演員」

不論今天是站在櫃台、清潔打掃、遊樂設施的控台人員或角色人物，只要顧客看的到就是一個好演員，而他們必須時時保持熱情活力的個性；另外，童話故事人物的化身，更必須從說話、肢體等都扮演的稱職，例如今天想要用iphone和灰姑娘照相，灰姑娘可會跟你說「iphone是甚麼呢？」因為在她的年代裡可沒有iphone阿~

6、每個園區的角色不會互相跨區

就好比不會在明日世界裡看到牛仔出現，畢竟要讓顧客們快樂的玩耍，也不能破壞那些美夢阿~因此迪士尼設計了工作人員的地下通道，讓所有員工可以由此往返各區，而不是在地面穿梭喔。

7、除了地下通道，還有地下餐廳、服裝間及沙龍

當這些角色人物需要休息、換裝及準備時，她們會有自己的拖車或房間可使用，這可是我們一般人看不到的地方喔。

8、隱藏vip貴賓休息室

在迪士尼裡面，有些專門提供給vip貴賓使用的休息室，例如未來世界主題公園、太空任務、軌道測試區、地球太空船等這些區域可保留給貴賓或媒體使用的房間，迪士尼動物王國甚至還有一個私人野生動物園，哇~有錢人的待遇果然不一樣阿。

(中時電子報)