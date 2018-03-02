不輸爆漿泡芙！網推全家4大隱藏版甜點「舒芙蕾只要30元」

2018年03月02日 10:54 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 廖宇綺、編輯

超商是許多小資族的午餐好朋友，沒錢上咖啡廳的時候，裡面賣的甜點也能買來解解饞，因此近期超商的好吃甜點也引起不少討論，先前全家因爆漿系列的泡芙爆紅，掀起一陣瘋搶，吃過泡芙的你覺得沒有新意的話，不妨可以試試以下評價還不錯的四款隱藏版喔！

Egg Lüの食（@egglu77）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 8 日 7:51 下午 張貼

1、一顆蛋舒芙蕾

這款被網友大讚外型吸睛，是看一眼就想買來吃的款式，主打有一顆蛋含量的舒芙蕾，微波加熱讓上面的奶油融化更好吃，吃得到蛋香，甜度不會過高，吃完不會太膩，不過蛋糕的口感網友們都覺得比較偏向古早味蛋糕，喜歡吃簡單蛋糕的朋友可以試試！

Chen Yi Jyun（@jyun791004）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 20 日 9:01 下午 張貼

2、香草巧克力閃電泡芙

長條形的閃電泡芙，外層是巧克力，裡面包香草內餡，巧克力脆皮吃起來有微微的苦味，整體吃起來不會太甜，建議冰冰的時候吃口感最棒，這款評價幾乎都有在中上，巧克力控別錯過。

Yu（@yu0tw）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 24 日 3:46 上午 張貼

3、巧克力雙重奏鬆餅

裡面有兩個銅鑼燒狀的鬆餅，份量感覺很超值，中間夾著巧克力鮮奶油，外面還有一圈巧克力醬，口感很濕潤不甜膩，這款評價非常高，還有網友大讚「早餐吃這個會有幸福感」。

lan_chi（@cel0119）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 19 日 6:30 下午 張貼

4、草莓戀曲鬆餅

一份一樣有兩個，夾餡是草莓加奶霜的組合，鹹甜鹹甜的味道，還吃得到草莓籽，整體吃起來不會太膩，鬆餅也不會太乾，不過餡料偏少，如果是果醬控，建議可以自己再加點草莓醬，應該會更滿足。

(中時電子報)