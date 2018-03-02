台灣燈會主燈 蔡英文總統今晚點燈

2018年03月02日 11:04 中時 廖素慧

2018台灣燈會主燈「忠義天成」2日晚上7時，由總統蔡英文點燈，燈會主場地在嘉義縣政府與故宮南院，燈會融合傳統民俗及科技藝術燈光秀，首度運用全場域投射燈方式，讓元宵節傳統節慶更添科技新元素。

交通部觀光局、嘉義縣政府2日舉辦燈會中外媒體記者會，對燈會活動做深入介紹，特別強調，萬眾矚目的燈會焦點「忠義天成」主燈，有別於以往以單一生肖為主題，而是加入原住民孩童人物的元素，以更有人情味、動感活潑的造型及氛圍，傳遞愛與祝福。

此外，以國立故宮博物院典藏文物為創意，製作大型迎賓門「生命之樹」，以光影設計的意象，台灣這場土地強韌及多元的生命力表現，並設置「海灣旅遊燈區」以展現臺灣四面環海獨有之生命力及活力等。

縣長張花冠表示，嘉義縣主辦的燈會自2月16日即開始，與電信公司合作促銷，目前初估約有10％的外國遊客，期待在觀光局積極在各國行銷台灣燈會的帶動下，遊客參觀人數會更加成長。

交通部觀光局長周永暉表示，今年燈會有來自歐美日韓港澳的媒體參與，藉此可以促進台灣燈會的知名度，也帶動國外背包客、自由行旅客關注到台灣，並來台旅遊，尤其是嘉義有山、海的豐富景點資源，是具有吸引力及號召力的區域或國際旅遊勝地。

(中時)