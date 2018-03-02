亂停車爆衝突 熟面孔女星爆8字髒話「終於紅了」

2018年03月02日 10:57 中時電子報 吳品瑤

曾在「霓凰郡主」劉濤主演之《白蛇傳》裡飾演連翹的女星劉希媛，雖在對岸拍戲量不少，是螢光幕上的熟面孔，然演藝成績普普，33歲仍在F咖等級努力著，而近來她卻大爆紅，竟是因為亂停車跟人起衝突，過程全被拍下放上網，引來網友一片罵聲，某種角度來說算是「終於紅了」。

據《蘋果》報導，女星劉希媛2/28被拍到偕疑似男友的墨鏡男到海南三亞市度假，開車去了河西路的新海府粥城，然卻隨興停車在違停處，被保全發現後阻止，在影片中，只見身穿粉綠相間直條紋的劉希媛不聽勸，跟保全吵了起來，還要對方「滾」，保全沒讓步，讓本來欲離開的墨鏡男折回叫囂，甚至發生推擠動作。

這一連串衝突場面，都被旁邊一位民眾拍下，而劉希媛轉身發現有人拍攝，先是裝作不在意，直到經過錄影者身旁時，竟突然撥打對方的手，標罵「你錄什麼錄阿你」，拍攝者表示手機是自己的，想錄就錄，惹劉希媛暴怒標罵：「操你X個逼咧！傻逼！」，8個字力道之猛，驚動網友湧入她的微博開罵，直呼「18線也是公眾人物啊」、「18線驚為天人的髒話一氣呵成呀」，說她因髒話罵得利索而終於紅了，而劉希媛面對罵聲，疑似進行了刪留言的動作，此舉又被譏「「刪什麼評論啊！妳才5萬粉絲，這是名聲大噪的好機會呀」。

(中時電子報)