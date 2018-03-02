MLB》天使教頭：大谷翔平開季可能先打再投

2018年03月02日 11:09 中時電子報 蔡銘仁

「二刀流」大谷翔平春訓熱身賽至今，已經分別以打者跟投手身分亮相過，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)看完他的表現後，對開季安排有初步的構想，美媒報導，索西亞透露屆時開季，可能會先讓大谷以指定打擊上場，接著再先發登板投球，但也強調一切仍有調整空間。

大谷春訓先擔任投手，投1.1局失2分、被打1轟，表現差強人意；打擊端倒是表現不差，2場出賽4打數1安、1打點，打擊率2成50。天使今熱身賽11比4擊敗巨人，大谷休兵沒上場，為下場美國時間周五的先發做準備，這也是天使目前對大谷的安排。

索西亞談到對大谷未來的安排，透露會彈性調度，畢竟投手要準備投球，得費一番功夫，這會減少大谷打擊的機會，「現在，我們正在努力一些事，等球季開始就會知道了。」大谷下一場先發不會在正式熱身賽上場，而是投模擬賽調整，預計投3局用40到45球。

大谷若開季被排指定打擊，代表普侯斯(Albert Pujols)就得上場守一壘。普侯斯過去2年因腳傷，只守過34場一壘，不過索西亞對他有信心，「他有能力守一壘，這讓我們調度保有彈性空間，也讓我們每天有更多選擇。」

對大谷的調度，索西亞現在語帶保留，當先發投手或指定打擊，甚至代跑和代打都有可能，沒有一個確定的答案。索西亞唯一確定的，是大谷不會以中繼投手之姿登場，因為那樣的話，會讓天使在比賽中失去1名指定打擊人選。

(中時電子報)