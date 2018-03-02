板橋大遠百「日本物產展」 搶攻元宵節商機

2018年03月02日 11:16 中時 郭家崴

板橋大遠百日本展初登場，熊薄皮大福、青豆大福，皆78元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百日本展初登場，浪花永吉堂三色團子60元、糯米糰售價80元、草餅3個150元、烤麻糬6個150元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百日本展初登場，仁之藏拉麵牛肉豚骨拉麵250元，正宗札幌vs牛肉壽喜燒。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百日本展初登場，元藏牛肉燒肉丼，380元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百搶攻今（2日）元宵節商機，上月27日至本月12日展開的「賞味和風日本百選物產展」，集結人氣甜點、現做美食、熱門伴手禮以及職人工藝，因應元宵吃湯圓，糯米製作的大福和糰子相對應景顯人氣，28日228假期天雨來客反增15％，看好今是元宵，接續是周末假期，會吸引更多人潮。

因鄰近捷運板橋站，開車逛街家庭客停車方便，板橋大遠百向來遇雨則發，雨愈大人潮愈多，和風日本展又集合國人愛的日本美食，在7F活動中心、B1綠洲廣場設置超過百個日式攤位，持續拉抬人氣及買氣，並邀多位日本職人實演，3日有焦糖蘋果可頌派實演秀，10日由榮獲清酒金賞、連續七年獲得燒酎iTQi三星級優秀味覺賞的藤居酒造蒞臨開講；以及有京七寶金工體驗活動等。

這次不可錯過的美食有獨家引進米其林一星的傳統京料理「たん熊」，主推薄皮大福、青豆大福；超夯排隊美食「浪花永吉堂」初次登場推出三色團子、櫻花紅豆糯米糰、黃豆粉糯米糰、草餅、燒烤麻糬。

人氣夢幻甜品有沖繩冰淇淋，加入島鹽製成的島鹽霜淇淋，與職人嚴選的沖繩黑糖霜淇淋及香檸霜淇淋；與超人氣VORG日本爆漿鬆餅，以及KUKI久喜由日本職人Ksk上野領軍的招牌排隊甜品北海道千層、焦糖可頌派。

此外，初登場必嘗的還有正宗北海道札幌仁之藏拉麵，結合充滿嚼勁的北海道拉麵及牛肉壽喜燒的牛肉豚骨拉麵；ゑびす廣島燒以專業職人的手藝加上大量高麗菜及特製醬汁完美調和；與錦柳馬場元藏道地錦炒麵等。

(中時)