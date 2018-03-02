台中市躍第全台二大城 議員席次預估增2席

內政部公布最新人口統計數字，台中人口總數達到277.82萬人，超越高雄成為全台第2大城。（本報系資料照）

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台中市人口持續成長，已躍升台灣第二大城，台中市選舉委員會預估，今年台中市第3屆議員選舉區域議員及山地原住民議員將各增加1席，應選名額共計65席，但確定選舉區劃分及應選名額，仍由中央選舉委員會發布選舉公告之。

台中市選委會表示，依據中央選舉委員會106年9月18日公告台中市議會第3屆議員選舉區劃分情形，區域議員選舉區(第1~14選舉區)及平地原住民議員選舉區(第15選舉區)的劃分，維持與第2屆議員選舉區相同。

由於台中市人口持續成長，已躍升為台灣第二大城，台中市第3屆議員選舉區域議員、山地原住民議員各將增加1席。另外，基於地理環境、人口分布及促進族群均衡發展等考量，將全市劃分為2個山地原住民選舉區。

台中市第3屆議員應選名額共計65席（區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席)，但最後仍以107年5月底人口數為計算基準確定選舉區劃分及應選名額，由中央選舉委員會發布選舉公告之。

台中市選委會也提醒，107年直轄市長、直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員、鄉(鎮、市)長、直轄市山地原住民區長、鄉(鎮、市)民代表、直轄市山地原住民區民代表及村(里)長等9種地方公職人員選舉，訂於107年11月24日同日舉行投票，屆時請市民攜帶國民身分證及印章踴躍前往投票。

(中時)

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