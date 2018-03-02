川普若簽署台旅法案成美法律 陸官媒稱可能對台動武

美國總統3月1日在白宮內閣會議廳（Cabinet Room）會見鋼鐵與鋁業主管的神情。（美聯社）

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中時電子報

中國官媒周五警告，要是美國通過台灣旅行法案，經總統川普簽署，讓它成為正式的法律，促進美台關係，北京可能會對台動武。

據路透2日報導，美國國會已通過台旅法案，目前只等美國總統川普簽署，讓它成為法律。一旦台旅法案成為法律，未來美國各層級官員都能訪台，會見同級台灣官員。同樣的，台灣高層官員也能在受尊重的情況下入境美國，並會見美方官員。

大陸官媒中國日報在措詞強硬的社論中說，要是台旅法案變成法律，只會鼓勵蔡英文進一步主張台灣主權。

「要是她堅持這麼做，將觸動《反分裂國家法》，無可避免地導致讓北京動武，以阻止寶島分裂的後果。」中國《反分裂國家法》是2005年3月14日的第10屆全國人民代表大會第3次會議中通過，這是針對台海兩岸關係的中國基本法。

自民進黨籍總統蔡英文2016年當選後，中國對台的態度日趨強硬，而台灣面對美國推動台灣旅行法案則表示歡迎。

行政院長賴清德周五表示，台灣與美國在國際上本來就是堅實盟友，行政院非常歡迎與感謝美國參眾兩院通過台灣旅行法，衷心企盼藉台旅法進一步提升台灣與美國間實質關係。

另一方面，中國官媒《環球時報》則在1日的社論中指出，「如今台灣經濟對大陸形成高度依賴，解放軍的強大能力則根本改變了台海地區的軍事政治態勢，在外交上，大陸基本能做到逐漸把台灣的『邦交國』像拔毛一樣拔禿了。美國這時通過『臺灣旅行法』，是屬於『搗亂』級別的，根本不具有對台海形勢的戰略設置力。中國大陸要做的是把我們的壓制力釋放出來，對台美改變現狀的做法予以強有力的抵消，把臺灣打成一桌亂牌，讓民進黨當局承受台美交流升級所帶來的惡果。」

北京近來大幅提高對台秀軍事拳頭的力度，據台灣國防部去年12月說，中國空軍去年在台灣附近舉行了16輪演習。

(中時電子報)

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文章來源：China warns Taiwan playing with fire over U.S. bill

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