林依晨首當英文麻辣老師 體會為人師不簡單

林依晨在大陸有新劇推出。（周子娛樂提供）

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林依晨出席發佈會。（周子娛樂提供）
林依晨造型時尚。（周子娛樂提供）
林依晨與劉燁互動不錯。（周子娛樂提供）
《老男孩》演員群。（周子娛樂提供）

林依晨暌違螢幕5年後，與金馬影帝劉燁合演都市情感劇《老男孩》日前在上海辦記者會。林依晨一襲A字復古長裙搭配半丸子頭，甜美優雅，她不僅分享和劉燁的拍攝趣事，還談及對角色人物的理解。

發佈會播出的預告片中，林依晨飾演的海歸「麻辣」教師林小歐，以一襲利落短髮造型出場，劇中又辣又直的角色性格，儼然一副少女和女王共存的模樣。

這部戲講述愛與成長故事，她自己拍完也獲得很多，「故事讓每個人和不完美的自己和解，進而懂得如何自處以及與同樣不完美的個體互相接納包容，創造出一個更精采的人生和生活，和自己和解是我拍完這部戲的收穫」。

談及角色塑造，林依晨表示《老男孩》讓她遇見了好的劇本，「劇中幾個不完美的角色互相相遇，我覺得很寶貴」，能和諸多好演員對戲，很好的消化劇本，並以生活化的方式演出來，不忘調侃劉燁：「和他對戲非常有趣，現場總會有很多臨場反映，從而呈現出意想不到的漂亮結尾」。

提到與劉燁的互動，她說兩人劇中從互看不順眼到慢慢的接納彼此，戲外的他對她很禮讓、保護、體貼，「他滿照顧我的」。印象深刻的是，有場車子壞了的戲，他堅持他能修好車，她就不叫道路救援，但最後還是叫了。

「他能演很嚴肅的戲，喜感的節奏也掌握得很好，我常被他逗到笑場邊緣，那場戲讓我哭笑不得，又氣又無奈」。並提到劉燁在現場很少分享爸爸經，「他給我的感覺還像個大男孩，但可以感受到他擁有一對子女的驕傲」。

劇中演英語麻辣教師，她說英語和麻辣都是挑戰，雖然英語是自己喜歡，也還能使用的語言，但劇中要教會學生讓他們也喜歡是兩碼子事，每堂課都像是表演，通常學生演員在15分鐘就會分散注意力，所以要適時加入笑料吸引他們，拍完之後覺得當老師真不簡單。至於麻辣部分，她自認個性內斂，自己要學著更外放。

林依晨將到橫店拍攝新古裝戲《小女花不棄》，外傳男一是《三生三世十里桃花》的人氣大陸男星張彬彬。林依晨此次飾演的角色非常特別，「別的演員練武功，我要練的是『偷技』，察言觀色的能力，角色的職業很特別」。

(中時)

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