阿根廷海巡對陸漁船開火 陸船逃8小時不停船

2018年03月02日 11:27 中時電子報 喻華德

據《今日海軍》網2月27日報導，阿根廷海巡非常重視漁業保護，上月22日，在取締非法捕魚及烏賊的四艘懸掛中國大陸國旗的漁船時，遭到漁船衝撞。此舉促使阿根廷海巡Mantilla號巡邏(舷號GC 24)的指揮官下達命令，對Jing Yuan 626號漁船開火。

阿根廷海巡取締非法大陸漁船開火影片

指揮官喊話「你對你的船員和船隻有責任」。「Ok，開火，射擊船艏水線上方」。

阿根廷海巡Mantilla級巡邏艦，圖中為本次開火的Mantilla號。（圖/阿根廷海巡）

縱使被警告會遭到更多攻擊，大陸漁船扔拒絕停船，在阿根廷海巡決定終止行動前，大陸漁船跑了將近八個小時讓阿根廷海巡追。

阿根廷海巡的空中國王350iER海上巡邏機，此為我國海巡缺少的重要資產。(圖/阿根廷海巡)

軍機會將擊墜記錄或武器使用記錄噴在機上，阿根廷海巡則是將取締非法漁船記錄噴在船上，這種方式甚為罕見。（圖/阿根廷海巡)

在雙方對抗中大陸漁民無人受傷，也無人遭到逮捕。

阿根廷海巡的PA-22型巡邏機。(圖/阿根廷海巡)

這並非首次大陸漁船非法入侵阿根廷海域，在2016年，阿根廷海巡開火並擊沉一艘載有32名乘員的大陸漁船，避免其逃逸至國際海域。

阿根廷海巡的任務區包含南極。（圖/阿根廷海巡)

2月初阿根廷海巡發表聲明表示，阿根廷海巡逮捕一艘載有超過320噸非法漁獲的西班牙漁船。

阿根廷海巡的帆船。（圖/阿根廷海巡）

根據維基百科的資訊，阿根廷海巡擁有7架定翼機及10架直升機，定翼機包含空巴C212 Aviocar 5架、畢琪空中國王350iER 1架、350i 1架、派珀(Piper)PA-28卻洛奇(Cherokee，北美印地安人)3架、空巴EC225超級美洲獅2架、SA330J美洲獅1架、AS365N2海豚4架、AS355NP松鼠2架、休斯300C 1架。

阿根廷海巡自以色列引進的新式巡邏艇。(圖/阿根廷海巡）

艦隊部分約84艘，包含西班牙製1,000噸級Mantilla級巡邏艦5艘、700噸巡邏艦1艘、德國製Z-28級81噸巡防艇6艘、荷蘭製Stan Tender 2200級61噸巡防艇8艘、荷蘭製Stan Tender 1750噸級巡防艇2艘、荷蘭製Damen Alucat 1050級巡防艇10艘及50艘8至15噸級巡防艇。 另有購自美國的二手總噸位635噸救難艇1艘、噸位最大的船艦則是總噸位17,000噸阿根廷製二手油輪2艘。

這次對大陸漁船開火的巡邏艦為Mantilla級巡邏艦首艦Mantilla號，武裝為波佛斯L70 40公釐砲一門與12.7公釐重機槍2挺。Mantilla級具備飛行甲板，可搭配AS365N2海豚式、AS355NP松鼠式直升機海空立體執法。

(中時電子報)