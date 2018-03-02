氣象局：今年春雨偏少 3月還會有鋒面

2018年03月02日 12:15 中時 廖德修

中央氣象局預報中心主任呂國臣今天（2日）在春季天氣展望記者會表示，預估今年春季的氣候型態將會是3月至5月氣溫偏暖、春雨偏少。但3月間仍有鋒面，下周就有東北季風南下，天氣會產生變化；5月起進入梅雨季，可能會有豪大雨，要小心防汛。

呂國臣回顧冬季的天氣指出，冷熱變化非常大，尤其1月中旬、2月上旬兩波寒流影響期間明顯偏冷，農曆連假期間則異常偏暖，冷暖交替幅度劇烈。整體而言，12月至1月氣溫正常至略偏暖、雨量偏多，但大都集中在北部、東北部，中南部則不足。2月氣溫偏低、雨量接近正常，整個冬季則平均氣溫接近正常，惟雨量偏多。

氣象局提醒民眾，雖然反聖嬰現象逐漸減弱，仍可能影響並減弱東亞春季的鋒面系統，以致春雨有偏少現象，尤其3月至4月雨量應該會比較少；5月開始進入梅雨季，降雨量大增，或許可解決水情，但也可能帶來災害。

雖然農曆過年前氣候明顯變暖迄今，但呂國臣指出，3月間冷空氣仍有可能南下影響台灣，冬衣別急著收。3、4月間台灣西部、金門、馬祖地區則有局部性濃霧，民眾要特別留意行車與航行安全。總而言之，春季的天氣特性就是不穩定，大家要隨時注意氣象資訊。

此外，呂國臣也提到，去年台灣頻頻出現高溫，氣象局最近一直與相關部門研商，將在今年夏天對外發布「高溫特報」。氣象局已有大雨、強風、低溫等特報，高溫特報的內容則會針對影響時間長短、範圍大小等元素提醒民眾注意，預計4、5月間會訂出相關細節，並且對外界說明。

(中時)