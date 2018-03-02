陸生共諜案 王炳忠父子今出庭對質

2018年03月02日 11:27 中時 林偉信 、中時電子報 黃以謙 、中時電子報

王炳忠過年前就收到證人傳票。(王炳忠臉書)

政大畢業陸生周泓旭，被控來台吸收外交官員發展組織未遂案，法官今天(2日)傳訊王進步、王炳忠父子出庭作證，王炳忠表示竭盡所能協助法官釐清真相，而周泓旭則表示黎明前的夜總是黑暗，光明即將到來。本案因涉國安機密不對外公開審理。

王炳忠稍早前在臉書表示，「終於按照正常程序，過年前就發來了證人傳票。為協助釐清事實真相，準備等下準時到高等法院，盡我所能就所知之事作證。」他還打趣地說，「這次應該當場就能領到證人費吧？」

周泓旭在2012年9月來台就讀政大企管所，前年9月畢業返回大陸，去年2月以某公司董事身分來台從事商務活動；2014年7月10日他在上海市參加兩岸交流活動，結識大陸地區黨務機構的李姓祕書後，自2015年11月起至前年1月，陸續在上海受李的餐敘招待。

期間李男多次表示可提供金錢報酬，由周利用在台求學及經商期間，物色、引介台灣政府人員及其他具社會影響力人士，以發展、建立組織。去年周男經友人介紹認識台灣官員，允諾每季至少付美金1萬；若交付情資另有額外獎金，但該名外交部官員未答應。

一審將周男輕判1年2月，案經上訴後，由於檢方另指控周男拉攏新黨成員王炳忠、侯漢廷等人，以資助方式，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「 星火T計畫」機會，周男藉此發展組織，高院併案審理2日並喚王炳忠及其父王進步。

王炳忠法庭外受訪表示，可以理解為保護情治人員而不公開審理，但他的部分社會都在討論，公開的話才有助國人了解，「各種髒水、議論太多了」，這些謠言對他名譽有很大的影響，他希望透過對質看看究竟有那些問題，他也會配合法院傳喚作證。

王炳忠也質疑本案不公開審理，北檢新聞稿卻鉅細靡遺，電視名嘴也知道了很多，案件已偵結，他想拿回自己的電腦，畢竟電腦裡有個人的隱私與圖文，但北檢稱已請調查局歸還，但至今卻沒有下文。

至於周泓旭遭提訊時表表示「黎明前的夜總是黑暗的，而光明終將到來」

(中時)