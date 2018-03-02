景化公園話劇表演、透露飛碟降落秘密

每到假日景化公園遊戲場都吸引很多人潮。(攝影/中時電子報)

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中時電子報
綜合報導

以小飛碟降落為設計發想的臺北市景化公園「飛碟頻道」共融式遊戲場，本週六下午將再度吸引外星人降臨！臺北市文化局特別邀請橘子泥公益劇團，依據這個主題推出了兒童話劇，內容兼具娛樂性和啟發性，不但外星人造型顛覆傳統，並且會和現場兒童互動，幫助小朋友擁有更多元和開闊的視野。

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，其中大同區景化公園「飛碟頻道」共融式遊戲場的最大特色，就是規劃了一個有故事場景的遊戲場。採取兒童喜愛的宇宙冒險為主題，結合在地文化，描述小飛碟看到早年社區的蓮藕田，以為是飛碟基地，就降落在公園中。

「飛碟頻道」共融式遊戲場裡面有銀色小飛碟、黃金光束坡、宇宙穿梭機與時空訊息牆等新穎的遊具，趣味性和挑戰性都很高，所以每逢假日，都吸引很多父母帶著小朋友來遊玩。

為了讓大家更深入了解景化公園「飛碟頻道」共融式遊戲場的祕密，臺北市文化局特別邀請橘子泥劇團，於三月三日下午兩點到四點，以「飛碟頻道」共融式遊戲場為背景，演出外星人再度降臨地球的兒童話劇，同時還有與現場小朋友互動的遊戲，讓孩子從外星人的角度看地球，從而擁有一雙能夠看見好事情的大眼睛。

攝影/中時電子報

本次演出不收費用，但是由於景化公園場地有限，所以採取預先報名制，有意參加的民眾，請先上網報名，額滿截止。

報名網址

若想獲得更多有關中安公園「飛碟頻道」或其他共融式遊戲場的訊息，可以上設計臺北Design For Taipei粉絲團https://goo.gl/qQu66h，或掃描以下的QR Code。

(中時電子報)

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