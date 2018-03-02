簽證身分曝光！ 梅蘭妮亞以「傑出人才」獲綠卡

2018年03月02日 11:23 中時電子報 蔡萱

梅蘭妮亞在初到美國之時，希望以模特兒的身分在美國闖出一片天。圖為梅蘭妮亞2005年出席活動。(圖/美聯社)

隨著美國總統川普強打緊縮移民的政策，也讓出生於東歐斯洛維尼亞的美國第一夫人梅蘭妮亞，以及她已獲美國籍的父母多次站上風口浪尖，但她過去都矢口不提自己是用什麼樣的簽證計畫獲得美國綠卡。近日她被曝在2001年和地產大亨川普在交往時，以極少數人可以申請成功的EB-1特殊貢獻傑出人才簽證計畫身份取得綠卡。

據《華盛頓郵報》報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）在2000年和當時紐約地產大亨川普交往之時，就開始申請簽證希望可以獲得美國永久居留權，最後在2001年3月以被稱作是「愛因斯坦簽證」（Einstein visa）的EB-1特殊貢獻傑出人才簽證計畫，成功獲得綠卡。

當時作為模特兒的梅蘭妮亞最主要的事業成就，包括曾在歐洲各地時尚秀擔任走秀模特兒，以及曾在她參與的香菸廣告曾登在紐約時代廣場上，還有為以性感模特兒出名的《運動畫刊》（Sports Illustrated）拍攝泳裝特輯等。

川普夫妻如今已成為美國第一夫妻。(圖/美聯社)

EB-1特殊貢獻傑出人才簽證計畫是為在科學、藝術、教育、商業及體育5大領域，具有特殊才能的外籍人士所推出的移民政策，用來吸引擁有國家級聲譽級成就的頂尖菁英，包括傑出教授或研究人員、奧運選手、奧斯卡金獎導演以及跨國公司的高階主管等。

根據國務院資料顯示，梅蘭妮亞在2001年拿到美國永久居留權的那一年，有超過100萬名外籍人士獲得美國綠卡，但只有不到1%的3,376人是和梅蘭妮亞一樣，以EB-1身份拿到綠卡，而且其中只有5名是來自斯洛維尼亞的移民。

川普律師團隊中一名律師對此回應稱，梅蘭妮亞絕對符合EB-1資格。不過有移民專家表示，梅蘭妮亞可以獲得美國永久居留權的過程不尋常，很難想像梅身為模特兒的梅蘭妮亞是如何證明自己擁有「傑出技能」的。

川普從競選之初，就強打「美國優先」且要緊縮美國移民政策，他也在上任後極力兌現競選支票。但川普於1月宣布將終結以依親方式移民的「鎖鏈式移民」（chain migration）後，梅蘭妮亞的父母克納夫斯（Viktor Knavs）及阿瑪利加（Amalija Knavs）卻在2月獲得了美國永久居民權，兩人獲得的簽證方式也引起了不少質疑。

(中時電子報)