花博早鳥票開賣 票價享近半價優惠

2018年03月02日 12:16 中時 盧金足

2018台中世界花卉博覽會將於11月展開，繼先前推出最早鳥票後，3月再推出「早鳥票」優惠，每張票價175元，相對全票票價350元，等同近半價的優惠，即日至4月30日，民眾可至全台統一超商ibon或GOMAGI團購網購買。市府新聞局表示，1張票可1日悠遊於花博后里、豐原、外埔等3個園區，歡迎民眾帶著親朋好友漫步花間，一同「聆聽花開的聲音」。

新聞局表示，為迎接台中世界花博到來，各項工程及規劃均緊鑼密鼓籌辦中，花博共有三個園區，分別位於后里、豐原及外埔，各園區均具有不同特色，如后里的森林園區具有生態、森林，馬場園區有百年馬場的風光樣貌，豐原葫蘆墩園區的水岸花都，讓民眾親近水、聆聽花開的聲音，外埔園區則展現台中園藝與農業豐富的成果與創新技術。

新聞局指出，2018台中世界花卉博覽會是台灣第二個正式獲得國際園藝家協會及國際展覽局認證授權舉辦的國際園藝博覽會，也是台灣第四次舉辦大型博覽會，並以「花現GNP」主題重新定義有溫度的GNP，展期從今年11月3日至明年4月24日。

2018台中世界花博不只是台中的大事，更是全台灣、國際的盛會，透過這個國際盛會讓全世界的人看見台灣，邀請大家共同參與，一起感受森林、花草綠意之美外，也傳達花博綠色、自然、人文的精神。

(中時)