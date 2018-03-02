花博早鳥票開賣 票價享近半價優惠

2018台中世界花卉博覽會3月再推出「早鳥票」優惠，每張票價175元，相對全票票價350元，等同近半價的優惠。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

2018台中世界花卉博覽會將於11月展開，繼先前推出最早鳥票後，3月再推出「早鳥票」優惠，每張票價175元，相對全票票價350元，等同近半價的優惠，即日至4月30日，民眾可至全台統一超商ibon或GOMAGI團購網購買。市府新聞局表示，1張票可1日悠遊於花博后里、豐原、外埔等3個園區，歡迎民眾帶著親朋好友漫步花間，一同「聆聽花開的聲音」。

新聞局表示，為迎接台中世界花博到來，各項工程及規劃均緊鑼密鼓籌辦中，花博共有三個園區，分別位於后里、豐原及外埔，各園區均具有不同特色，如后里的森林園區具有生態、森林，馬場園區有百年馬場的風光樣貌，豐原葫蘆墩園區的水岸花都，讓民眾親近水、聆聽花開的聲音，外埔園區則展現台中園藝與農業豐富的成果與創新技術。

新聞局指出，2018台中世界花卉博覽會是台灣第二個正式獲得國際園藝家協會及國際展覽局認證授權舉辦的國際園藝博覽會，也是台灣第四次舉辦大型博覽會，並以「花現GNP」主題重新定義有溫度的GNP，展期從今年11月3日至明年4月24日。

2018台中世界花博不只是台中的大事，更是全台灣、國際的盛會，透過這個國際盛會讓全世界的人看見台灣，邀請大家共同參與，一起感受森林、花草綠意之美外，也傳達花博綠色、自然、人文的精神。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
不輸爆漿泡芙！網推全家4大隱藏… 台灣國際蘭展明日開園　陳建仁今…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。