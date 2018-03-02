MLB》歐蘇納扛特大轟 紅雀隊友：還好你在我們隊

2018年03月02日 11:38 中時電子報 蔡銘仁

歐蘇納(Marcell Ozuna)休季期間被馬林魚交易到紅雀，春訓前3場出賽打擊率僅1成43，看不出他是上季37轟的強打，不過歐蘇納今(2日)對雙城一役，隨即用球棒證明身手，扛出一發超遠的全壘打，讓人眼睛為之一亮，紅雀終場3比3跟雙城以平手收場。

27歲歐蘇納去年生涯第五年全面進化，出賽159場打擊率3成12、上壘率3成76，長打率高達5成48、並擊出生涯新高37轟。馬林魚休季期間大清倉，12月把歐蘇納被當做籌碼送到紅雀，換回紅雀新秀投手艾坎塔拉(Sandy Alcantara)等4名球員。

外界對歐蘇納期望很高，但他前3場出賽卻成績慘淡，總計7打數僅1安；不過此役紅雀對雙城，歐蘇納打擊回神，2下首打席就轟出左外野陽春炮，球飛出去後消失無蹤，是相當可怕的一擊。歐蘇納回休息室跟隊友慶賀，溫萊特(Adam Wainwright)還打趣說，「真的慶幸你在我們隊。」

歐蘇納心情正好，也回溫萊特說，「我很慶幸能來到這。」紅雀總教練麥西尼(Mike Matheny)原本就期許歐蘇納成為穩定中心打者，看到這發全壘打，對歐蘇納更是讚譽有加，「很危險的打者，每次他站上打擊區，就讓人感覺會造成傷害。」歐蘇納首轟出爐，熱身賽打擊率2成22。

(中時電子報)