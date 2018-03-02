台灣國際蘭展明日開園　陳建仁今參與開幕式

2018台灣國際蘭展即將於明日開園，今天上午舉行開幕儀式，副總陳統陳建仁也前來參與。（莊曜聰攝）

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2018台灣國際蘭展主題由蘭亭集序發想。(莊曜聰攝)

2018台灣國際蘭展今天起在台南後壁蘭花生物科技園區正式開幕，今年策展主軸以東晉書法名家王羲之的「蘭亭集序」為發想，以蘭花融入東方山水園林的各類造景中，主體「蘭亭薈萃，以蘭會友」，象徵各國蘭界菁英及愛蘭人士齊聚台南，上午舉行開幕式，副總統陳建仁也到場參與。

陳建仁表示，蘭花不但讓各國走入台灣，也讓台灣走出世界，20多年的技術研發及經驗累積，讓台灣成為重要的育種地，去年蘭花出口值達1.78億美元，是非常具有經濟價值的產業，未來希望藉著產官學的合作，讓台灣農業能有更好的發展。

台南市代理市長李孟諺說，邁入第14個年頭的蘭展，受國際矚目與重視，期許年年創新，今年全場佈置用花超過30萬盆，品種數量超過800種，展出規模是歷年之最。

在頒贈大獎花得主給鮮明農業後，副總統陳建仁隨即參觀會場「蘭亭館」，該館利用大量蘭花呈現出《蘭亭集序》中、「茂林修竹」、「楓林小橋」、「煮酒論詩」、「曲水流觴」、「蘭亭薈萃」6大場景，還打造7公尺高瀑布及涼亭，走在其中宛若身處大自然，有身歷其境的感受。

除蘭亭館外，包含薈萃館、蘭創館、群賢館、蘭花市集館、香草故事館、文創設計主題展「結金蘭－蘭信仰」及戶外的蘭花公園，整個展覽空間達到5,500坪，經發局集結30多家廠商，展出253項的生技文創及蘭花精品，文化局則將門神信仰與蘭花結合，並開發限量文創品。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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