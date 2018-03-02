NBA》詹皇怒了！騎士在主場遭七六人修理

詹姆斯運球強行切入，七六人薩瑞奇無力阻攔。(美聯社)

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中時電子報

面對最近謠傳打算招募自己的七六人，「小皇帝」詹姆斯雖在2日貢獻30分、9籃板及7助攻的接近大三元演出，卻無法改變騎士在自家主場97比108不敵七六人結局，詹皇還在最後12秒暴怒，因為對方做出相當沒品行為！

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騎士雖靠柯佛最後2分25秒的三分外線，追成只差1分的緊張局面，七六人隨即靠著薩瑞奇的三分球，恩比德也補上中距離，重新把領先差距擴大到6分，雷迪克更在最後55秒投進中距離，提前確保七六人的客場勝利到手。

沒想到比賽都已大勢底定，七六人前鋒薩瑞奇竟在最後一波攻擊，一個人帶球上籃灌籃取分，當場引發克拉克生不滿，直接把球砸在薩瑞奇身上，就連詹姆斯也衝過來跟薩瑞奇當面嗆聲，克拉克生最後遭裁判直接驅逐出場。

七六人先發5人都拿雙位數得分，其中以雷迪克22分最高，班西蒙斯18分、9籃板及8助攻，恩比德17分、14籃板與6助攻，薩瑞奇16分，柯文頓10分、10籃板，攜手幫助七六人總算拿下本季遭遇騎士的第1場勝利。

詹姆斯此役並未得到太多隊友火力支援，全隊得分第2高的是小蘭斯13分，取代J.R.史密斯先發的胡德11分，克拉克生10分，騎士目前戰績36勝25敗，仍居東區第3，可是緊追在後的巫師，已經只差0.5場勝差了。

(中時電子報)

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