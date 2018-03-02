疑人為疏失致海水淹進玉米田 農民氣得要提告

2月28日晚間8點，鄭農巡田時發現水閘門未全關，趕緊請公所派人來關水閘門，卻不見管理員蹤影，造成鹹水淹進玉米田。（張伊珊翻攝）

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當天晚上一直到10點左右，才請來他處管理員協助關閉水門，但鄭農心血早已泡湯，其損失難以估計。（張伊珊翻攝）
鄭農約有2.30公頃的玉米田遭海水浸泡，原本預計近期採收的他，氣憤地說不排除提出國家賠償。（張伊珊翻攝）

嘉義縣布袋鎮永安里東岑段附近的玉米田，日前疑因水閘門管理人員疏忽，適逢漲潮期間，未即時關閉水門，造成高鹽分海水直接淹進鄭姓農民2.30公頃的玉米田。事發當下，布袋鎮公所主任秘書蔡崇仁立刻通知管理員前往處理，卻不見其人影，最後由他處管理員協助才得以解危。浸泡鹹水多時的玉米田，已無法再耕作，鄭農損失難以估計，雖已報警處理，但他氣憤地說不排除提出國家賠償。

2月28日晚間8點，鄭農巡田時發現水閘門未全關，因適逢漲潮，他怕海水倒灌進玉米田，於是馬上打電話給公所主秘蔡崇仁，經連絡半小時後都找不到管理員，鄭農當機立斷報請警方處理。蔡崇仁雖趕到現場，卻礙於自己手中也沒鑰匙，他和鄭農等人只能眼睜睜看著海水不斷湧入，原本預計要以破壞剪處理，但四處協調後，請來他處管理員協助關水門，一直到晚上10點左右才結束這場危機。

危機看似暫時解除，不過後續問題才正要開始。靠種植玉米維生的鄭農說，今年1月時也曾因找不到人關水門而有過淹水情形，但與家人商量後選擇原諒，這次又發生類似事件，真的「忍無可忍」。他說由於海水鹽分高，一旦遭海水浸泡後的田地，幾乎50年無法進行耕作，一家生計恐陷入瓶頸，他氣憤地說不排除提出國家賠償。

蔡崇仁表示，鄭農當晚已報警處理，目前由布袋分局介入調查，由於當天他也在現場，因此被警方列為相關證人進行筆錄，基於偵查不公開原則，他不便對外透露案情，一切交由司法處理。

(中時)

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