讓你拍到手發軟 北中南元宵人氣燈會大車拚

2018年03月02日 12:21 中時電子報 簡怡欣

元宵節到來，未來幾天全台天氣晴朗，各地元宵燈會早已熱鬧登場，除了有象徵狗年的多種風格主燈，還有綿延數百公尺的夢幻花燈街、燈河，水陸雙棲張燈結綵。全台鬧元宵，以下特搜出北中南人氣燈會活動。放假不去拍美照，怎麼「型」？

台北燈節24日開幕亮燈，23晚主燈「幸福魔力狗」先試燈，音樂與燈光投射之外，下方LED螢幕還出現待認養的流浪狗訊息，還有幾何圖形與動畫，吸引民眾搶先圍觀欣賞。(本報系資料照)

2018台北燈節24日晚間開幕，吸引許多民眾參加。(本報系資料照)

◎台北燈節 幸福魔力好狗運

台北燈節一連展出9天至3月4日，採西門、北門「雙主場」展演區形式，紅樓廣場的西門展演區有主燈「幸福魔力狗」，由3隻台灣犬手牽手環繞，顏色則是金色、銀色、紅色，分別象徵海洋、城市、凱達格蘭族圖騰；北門展演區則有北門光雕秀，及北門廣場20隻狗狗分身影燈。

除了主燈平日晚間7時至9時30分、周末假日晚間7時至10時，每半小時都有1場燈光秀；活動另一個高潮「2018台北燈節-幸褔GO GO大遊行」即將在3月3日傍晚17時20分展開，共有63個單位組成約1,800人的隊伍遊行，熱鬧元宵夜。

新北市燈會27日試燈，大陸燈區由顧業亮打造48根佛手柱長廊，一排望去無限延伸，雅緻壯觀。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月27日

新北市小提燈以高人氣警犬「福星」為範本，不僅可愛還能動，相當吸睛。(本報系資料照)

◎新北燈會 旺來福來祈福

新北市首度舉辦的旺來福來祈福燈會1日晚間登場，高達8米的「金犬福旺」主燈，9隻大小不同金色狗及金元寶閃耀金光，和5大特色燈區的各式花燈同步點亮大台北都會公園，現場還有70個美食攤位，李千娜、王識賢、曾心梅、黃靖倫等歌手到場演出，另外還展出兩岸花燈大師精采作品，活動預計到18日截止。

2018桃園燈會閃亮登場 SNOOPY主燈陪你萌新年

2018桃園燈會推出4大主題燈區，各燈區均在南崁溪沿岸登場，長達8公里的水岸燈會美景，讓民眾感受動人氛圍。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年2月24日

◎桃園燈會 史努比助陣

2018桃園燈節首度結合全球著名的動漫主角Snoopy（史努比），從2月21日至3月4日於桃園三民公園、桃園汴洲之美橋、龜山星月橋、蘆竹竹夢橋等4大燈區展出，主燈「Snoopy In Taoyuan」設計成史努比搭乘「直達美好」的桃園機場捷運，閃亮現身桃園燈節，效果超級吸睛。

2018中台灣元宵燈會今晩試燈，台中公園「喜迎來富」主燈秀結合現代聲光科技，主燈360度旋轉，全方位展現公犬登高遠瞻的雄姿，且全台首創使用新鮮花卉及植生牆主燈底座。(本報系資料照)

日本青森縣的「扇型睡魔花燈」首度來台，在中台灣元宵燈會台中公園燈區展出。(本報系資料照)

◎中台灣燈會 台灣犬夠有型

中台灣元宵燈會從2月24日至3月11日，一連16天在台中公園及港區藝術中心以雙主燈模式登場，尤其「公犬遠瞻」主題燈伴隨音樂，在五彩繽紛燈光及投射燈點綴下，緩緩360度轉動，獲得歡呼及掌聲；來自日本的「扇型睡魔花燈」也在台中公園亮相，為燈會增添光彩。

2018南投燈會主燈區位於南投會展中心，今年狗年主燈以穿著太空裝的狗為造型（圖），象徵新年一飛衝天，下方太空艙也有巧思，艙門開啟可見4隻小太空犬與主燈犬呼應，燈會期間晚間6時起，每半小時展演一次。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年2月13日

南投燈會令人矚目的「銅梁火龍」表演（圖）2日晚間在漂紗舞台登場，舞龍穿梭花火與煙霧，充滿奇幻感與爆發力，震撼聲光效果勢必再掀熱潮。（資料照片）中央社記者蕭博陽傳真 107年3月2日

◎南投燈會 水陸雙棲鬧元宵

2018南投燈會「旺運出投天」即日起到3月4日登場，今年規畫南投縣會展中心、埔里水上燈會2大燈區，計有26組主題，主燈「春來福旺」象徵新年邁向更高遠目標，可360度旋轉，太空犬尾巴伴隨著聲光擺動，秀出狗年最萌花燈。

而埔里水上燈區，枇杷大排燈影照映，呈現絢麗的場景，近30座在地企業贊助的獨立花燈展現埔里特色；另有蝴蝶水谷燈區，布置各種蝴蝶造型花燈，猶如水上群舞，繽紛夢幻視覺效果。

全國最大平地公園舉辦「花在彰化」從16日到3月3日，農曆初一點燈到十六，首次結合燈會，並在溪州公園湖面規劃台灣最華麗盛大的水上花燈。（(本報系資料照/翻攝）

2018花在彰化結合燈會舉辦，讓人驚艷。（彰化縣政府提供）

2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，結合古蹟建築，點亮節慶和歷史的風華。(本報系資料照)

◎彰化燈會 來福鬧元宵

在八卦山下彰化藝術館舉辦的台灣彰化燈會，每年都吸引10餘萬人次以上的參觀，今年結合歷史建築、紅毛井和八卦山步道，共有187件作品競豔，主題主燈「吉祥如意、狗來富」總高6公尺，以金狗聚財為主角。

另國人春節旅遊10大景點之一的「花在彰化」，除白天有美麗的花海，今年晚上更將增加「夜間燈會」，燈區由馬卡龍夢幻色系的LED星星燈圍繞灌木樹叢，結合跳躍的花音符燈飾所組成的燈光音樂秀。

◎嘉義台灣燈會 五感體驗好玩

嘉義縣睽違11年再次主辦台灣燈會，今年主燈《忠義天成》以原住民孩童、台灣犬首創雙主燈特色，除了主燈區外，特別規畫7大主題、18個燈區，展區面積超過50公頃，有別於過去燈會以視覺效果為主，主打「視覺、聽覺、味覺、觸覺及嗅覺」五感體驗，並以「水、陸、空」三棲燈區及豐富的展演，將燈會打造成藝術盛宴。

普濟殿燈會開幕，立刻成為民眾拍照打卡新景點。(本報系資料照)

藝術家不二良今年與南市文化局合作，推出〈釣魚小兔〉，與民眾相約在鹽水月津港過年。(本報系資料照)

禹禹藝術工作室的《無關》以竹、木與鋼條組成虛實交錯空間，自然風一吹彿，就有了與光影交融的微妙聲響。(台南市文化局提供)

◎台南月津港、花燈一條街 愈夜愈美麗

已經邁入第7屆的台南月津港燈節，今年以「相約」為主題，雖然沒有主燈，但將近50組國內外藝術燈景創作錯落水域，燈區水域從2公頃擴增到10公頃，讓燈節不只是燈節，動漫美學藝術家不二良的「釣魚小兔」終於如願在水邊呈現，展現無餌垂釣引起的思索；陳冠宏與陳思涵的「光的纖遇」讓光影舞動在曲折的橋上，非常夢幻。即日起到3月4日舉行。

此外，台南市中西區普濟殿的廟埕，1200盞花燈從廟埕掛到廟外社區街道，長達500公尺的國華街、郡緯街形成一片燈海，點亮周遭一整片夜空，絢爛的燈海立刻成為府城拍照打卡新景點；今年逢狗年，廟方還設有大型狗主題燈區，燈會即日起至3月11日止。

高雄燈會大年初三登場，打造百公尺彩繪燈海隧道。(本報系資料照)

2018高雄燈會18日於愛河熱鬧登場，搭配「魔光幻影水上展演」（圖），河上裝置藝術結合水霧、投影及雷射特效，如夢似幻。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月18日

◎高雄燈會 好運旺旺來

2018高雄燈會藝術節「好運旺旺來」，結合生肖「狗」打造10座各國童話故事造型燈飾，首創「國際互動燈區」以台灣、日本、德國、越南、義大利等，為高雄燈會增添更多國際元素；最受矚目的「萬人提燈‧光之遊行」，將於3月2日元宵節晚上7點舉行，共超過50組的遊行隊伍及特色花車，融合異國風情、戲劇及舞蹈。

屏東綵燈節試燈，「聽！萬年溪的歌唱」以小提琴為主體，大大音符像在為萬年溪進行演奏。(本報系資料照)

◎屏東綵燈節 果來旺

2018屏東綵燈節擴大燈區，從萬年溪延伸到千禧公園，利用20組藝術燈飾結合地景風貌；7組燈飾中有老木門、木製窗格訂製的「窗屋的時光」，呈現眷村的寫照；動能發電的「光樹塔」，讓民眾騎腳踏車體驗環保綠能；還有以水果箱打造的「果來旺」小狗造型，讓屏東市變成不夜城。

相隔3年後員山燈會今年再度舉行，吸引大批人潮前往欣賞。（員山鄉公所提供）

◎宜蘭燈節 快衝一發狗來富

相隔3年後，宜蘭員山燈節今年再度登場，今年的燈會主題為「員山旺旺喜迎春」，主燈區由中國神話故事中輔佐二郎神斬妖除魔的神獸「哮天犬」擔綱主角，高3.2米；會場的主燈區前規劃一條「來富大道」，由客家燈籠點綴而成的浪漫星光隧道，兩邊共有12隻吉祥犬造型燈籠，造型精緻栩栩如生。

另外規劃有財神花燈區、卡通區、海洋生物區、可愛動物區等等五大燈區，上百盞大小燈籠形成的燈海將一同照亮員山的夜空。活動即日起至3月2日在員山公園舉行，腳踩聚寶盆，鎮守南天門，象徵福旺進財，為大家添財運。

(中時電子報)