新港奉天宮元宵遶境 起駕千人陪同

新港奉天宮元宵繞境儀式由嘉義縣長張花冠（前排左四）、奉天宮董事長何達煌（前排左三）等人一同扶鸞轎進行遶境。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
新港奉天宮繞境儀式在嘉義縣長張花冠（右二）、奉天宮董事長何達煌（左一）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右一）點燃起馬炮後隨即出發。（翁聖勳攝）

嘉義縣新港奉天宮元宵遶境3月2日熱鬧登場，上午在嘉義縣長張花冠、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標點燃起馬炮後，正式揭開百年傳統的新港元宵遶境街面活動，今年最大特色是宮內所有媽祖正尊都將全部迎請出廟一同遶境。

起駕典禮由張花冠擔任主祭官，祭典結束隨即由張花冠、何達煌、顏清標及六位爐主一同恭請媽祖上轎，在眾人呼喊「進喔!!」，隨後正式啟程遶境。媽祖將走過庄頭大街小巷，護佑鄉里並讓信徒求平安，晚上回駕新港，預計今天晚上11點25分入廟安座。

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮天上聖母元宵遶境已擁有2百多年歷史，被列為嘉義縣無形文化資產，也是一年一度國際媽祖文化節系列活動的高潮。

奉天宮元宵遶境，流程有貼香條、號炮、通疏、點戲、媽祖出巡、入廟安座等，陣頭數量龐大，有大鼓陣、北管、南管、哨角、崑曲，和獅陣等，今年在地參與宮廟陣頭超過60組，友宮贊境包括基隆天顯宮、台北松山慈祐宮、台北忠順廟、士林慈諴宮等15間，參與遶境總人數預計超過3千人。

(中時)

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