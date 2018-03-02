影》紅襪火球男搞怪 喬裝成記者鬧隊友

喬裝成記者的喬凱利。(截自大聯盟官網)

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中時電子報

紅襪「火球男」喬凱利(Joe Kelly)在場上威風八面飆速，不過到在場下，卻相當愛搞怪，他這次春訓又出招了，美媒報導，凱利喬裝成電視台記者布坎南(Jim Buchanan)，在紅襪練球時亂入場中，有趣的是，派卓亞(Dustin Pedroia)等3人，都沒認出那就是他們的隊友。

凱利向來愛搞笑，先前比賽就曾在紅襪贏球時，跑進場內跟紅襪外野手跳勝利舞。據大聯盟報導，凱利這次改玩喬裝戲碼，戴上白色假髮跟白色鬍子、配上識別證，把自己打扮成記者，還在派卓亞、紐涅茲(Eduardo Nunez)跟波格茲(Xander Bogaerts)練球時，跑進場中干擾。

《WEEI》記者布瑞福德(Rob Bradford)透露，這布坎南記者在休息室做幾次糟糕的訪問後，又在球員練球時跑進場中。凱利在場中拿著麥克風，煞有其事的播報，派卓亞、紐涅茲跟波格茲只是專心練球，完全沒意識到那是他們的隊友。

儘管凱利被無視，不過他顯然很樂在其中。大聯盟莫納根(Matt Monagan)打趣的要凱利加入他們的陣容，「布坎南先生，如果你看到這文章，《CUT4》正在找春訓特派員，我們想要你來跟我們共事。」

(中時電子報)

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