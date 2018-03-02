NBA》太髒了！厄文呼籲聯盟調查帕楚利亞動作

厄文公開呼籲聯盟應該真正調查一下勇士中鋒帕楚利亞的動作。(美聯社)

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中時電子報

先前勇士擊敗雷霆之役，勇士中鋒帕楚利亞故意倒在雷霆後衛韋斯布魯克身上的骯髒動作，早已引發不少球員不滿，塞爾提克明星後衛厄文2日跳出來抨擊，「聯盟必須真正調查一下這個傢伙動作，那些骯髒動作太荒唐了！」

「我認為每個人都看到發生什麼，無論是否尼克楊的腳勾到了帕楚利亞，可是帕楚利亞這種動作我們看過很多次了，」厄文說，「我不想直接點名說他是很骯髒的球員，因為在NBA中，有很多骯髒回合發生，但他也太頻繁了。」

帕楚利亞早就聲名狼藉已久，他最誇張的1次，還是去年季後賽遭遇馬刺，刻意「墊腳」造成馬刺一哥里歐納德腳踝嚴重扭傷，幸好這次壓在韋斯布魯克身上的動作，並未讓韋斯布魯克受傷，否則帕楚利亞恐怕難逃禁賽命運。

「這麼多年以來，我們一直在看帕楚利亞做出那種骯髒到了極點的動作，」厄文說，「當他做出那種動作，我們都知道他有何居心，他實在太髒了，不管他與聯盟願不願意承認，我都認為他的那種動作毫無必要，也不該出現。」

「我不希望聯盟禁賽帕楚利亞10場，只是想要聯盟好好調查一下他的動作，假如韋斯布魯克受傷了，那該怎麼辦？還好這次韋斯布魯克沒有受傷，或許人們會認為帕楚利亞的動作很乾淨，但你永遠不會知道會發生什麼事。」

(中時電子報)

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