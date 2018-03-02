《全台最速報》花博早鳥票開賣 享半價優惠

全台最速報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎花博早鳥票開賣 享半價優惠

2018台中世界花卉博覽會將於11月展開，繼先前推出最早鳥票後，3月再推出「早鳥票」優惠，每張票價175元，相對全票票價350元，等同近半價的優惠，即日至4月30日，民眾可至全台統一超商ibon或GOMAGI團購網購買。市府新聞局表示，1張票可1日悠遊於花博后里、豐原、外埔等3個園區，歡迎民眾帶著親朋好友漫步花間，一同「聆聽花開的聲音」。

◎千人陪同熱鬧滾滾 新港奉天宮元宵遶境今起駕

嘉義縣新港奉天宮元宵遶境3月2日熱鬧登場，上午在嘉義縣長張花冠、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標點燃起馬炮後，正式揭開百年傳統的新港元宵遶境街面活動，今年最大特色是宮內所有媽祖正尊都將全部迎請出廟一同遶境。

◎支持在地農業 營養午餐業者認購優質桶柑

苗栗縣的柑橘肉質鮮美，但今年柑橘量大豐收，造成市場價格偏低，嚴重滯銷。因此透過謝文禓議員的媒合，找了縣內營養午餐業者，一同認購了1萬台斤的柑橘，提供縣內國中小學童午餐飯後水果。

◎議員批政府失能 萬物皆漲唯獨菜價下跌

台北果菜市場在春節休假5天，但假期結束才3天，從2月24日開始又再休3天，農產品爆量使拍賣價直直落，導致農民叫苦連天，台北市議員陳建銘痛批市府控管失能，扼殺農民權益；對此，市場處指出，依近5年蔬菜交易價量表，平均菜價差不多，今年是因為年節前10天寒流生長延緩，春節氣候回暖蔬菜生長速度加快，加上休市，讓出貨量增加。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報

新港奉天宮元宵遶境 起駕千人陪… 母雞移動學校 3月4日碧潭農夫市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。