《全台最速報》花博早鳥票開賣 享半價優惠

2018年03月02日 12:11 中時電子報 綜合報導

◎花博早鳥票開賣 享半價優惠

2018台中世界花卉博覽會將於11月展開，繼先前推出最早鳥票後，3月再推出「早鳥票」優惠，每張票價175元，相對全票票價350元，等同近半價的優惠，即日至4月30日，民眾可至全台統一超商ibon或GOMAGI團購網購買。市府新聞局表示，1張票可1日悠遊於花博后里、豐原、外埔等3個園區，歡迎民眾帶著親朋好友漫步花間，一同「聆聽花開的聲音」。

◎千人陪同熱鬧滾滾 新港奉天宮元宵遶境今起駕

嘉義縣新港奉天宮元宵遶境3月2日熱鬧登場，上午在嘉義縣長張花冠、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標點燃起馬炮後，正式揭開百年傳統的新港元宵遶境街面活動，今年最大特色是宮內所有媽祖正尊都將全部迎請出廟一同遶境。

◎支持在地農業 營養午餐業者認購優質桶柑

苗栗縣的柑橘肉質鮮美，但今年柑橘量大豐收，造成市場價格偏低，嚴重滯銷。因此透過謝文禓議員的媒合，找了縣內營養午餐業者，一同認購了1萬台斤的柑橘，提供縣內國中小學童午餐飯後水果。

◎議員批政府失能 萬物皆漲唯獨菜價下跌

台北果菜市場在春節休假5天，但假期結束才3天，從2月24日開始又再休3天，農產品爆量使拍賣價直直落，導致農民叫苦連天，台北市議員陳建銘痛批市府控管失能，扼殺農民權益；對此，市場處指出，依近5年蔬菜交易價量表，平均菜價差不多，今年是因為年節前10天寒流生長延緩，春節氣候回暖蔬菜生長速度加快，加上休市，讓出貨量增加。

(中時電子報)