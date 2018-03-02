遴選國民法官 台中地院以殺人案模擬開庭準備程序

2018年03月02日 13:08 中時 馬瑞君

「國民參與刑事審判法」草案去年11月公布，中部地區由台中地院率先試辦。2日上午以真實案件改編的林崴（化名）殺人案首次進行準備程序，並將在27日上午遴選出出6位國民法官（2人備取），隨即展開兩天的審理程序，由於「票票等值」，國民法官將直接影響判決結果。

2日上午在台中地院第20法庭舉辦準備程序，共有來自全台的法官、檢察官、律師到場觀摩，模擬案例為男子林崴不滿女子陳巧蕊與他分手，持刀侵入陳女家，殺死陳女祖父、殺傷陳女父親案。

台中地院行政庭長莊深淵指出，「國民法官參審」與過去推行的「觀審制」不同處，在於採行卷證不併送，檢察官起訴時不得將卷宗及證物移送法院，法院在準備程序時才開示證據，考量原因是國民法官不具法律專業與審判經驗，要求其等事見閱覽卷證將造成過重的負擔，也避免國民法官與法官因開庭前閱卷有資訊落差，法官也不至對案件有先入為主印象。

因而在準備庭時，受命法官尚安雅依國民參與刑事審判法草案規定，採證據三階段開示，由檢察官聲請調查物證、書證；判斷檢方出證證據力相關證據；辯方主張相關證據的開示，訂出及排除審理庭時的相關證據。

想當國民法官，資格須年滿23歲、高中以上教育程度的中華民國國民，且在地方法院轄區內繼續居住4個月以上；若曾被判有期徒刑確定，或與被告人為配偶、8等親內的血親等，將被剔除資格。

另外，如總統、副總統、各級政府機關首長、黨務人員或是法律專業人士如法官、律師等，也在職務限制上被排除，不得被選任為國民法官。

莊深淵表示，因過去推觀審致，已由台中市政府提供的符合資格的「大水庫」人選中，選出上簽名符合國民法官資格的人選，並隨機抽出百人，將在27日上午選出6位國民法官、2人備取，當選者將立即參與27日下午、28日的審理庭，每日可領取日旅費2000元，未選中者將予以500元旅費。

由於職業法官及國民法官，在案件判決評議時「票票等值」，只要2名法官、6名國民法官評議時，有2/3、6票以上認為被告有罪，且其中至少一票是職業法官投的票，被告就會被判有罪，刑期則由全體法官過半數意見決定，國民法官同樣具備量刑權力。

(中時)