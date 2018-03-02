龔明鑫宣布漲電價？賴清德：依經部程序說明

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4月將漲電價傳聞引發熱議，行政院長賴清德今（2）日於立法院備詢時指出，經濟部次長龔明鑫並沒有宣布即將調漲電價，僅依程序回應媒體提問，行政院的態度清楚，將力求物價穩定、民生都可配合。

經濟部次長龔明鑫昨於行政院會後記者會指出，4月將召開電價審議委員會，確定民生用電330度絕不調漲，其餘用電則依照電價公式，漲幅最高在3％，同時將對小商家有特別考量。外界解讀為電價「漲定了」，引起民心恐慌。

賴清德今赴立法院備詢時表示，電價的調整是電價審議委員會之職權，不管是他或經濟部長沈榮津等都無從預先得知。沈榮津強調，電價公式有漲跌幅3％的限制，並且要兼顧影響物價、照顧民生、節約用電3大關鍵因素。

賴清德也於施政報告中提及，為解決供電吃緊問題，以「多元創能，增加供給」、「積極節能，全民參與」及「靈活調度，智慧儲能」3大策略，加速擴大再生能源，努力降低發電及燃料系統的風險，改善輸變電設施過度集中、韌性不足、設備老舊等問題。

對於興建電力工程，已責成經濟部及台電公司嚴格管控進度，務必如期如質完成，以達到108年後，每年備用容量率15％、備轉容量率10％的供電目標。

關於核二廠2號機再轉問題，賴清德說，該機組運轉執照將於2023年到期，台電公司於去年12月完成大修後，向原子能委員會提出申請再轉，乃屬正常程序，依規定尚須經原能會安全查核。未來無論該機組是否再轉，《電業法》第95條已明定「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」，故皆不影響2025年達到非核家園「核一、核二及核三廠如期除役」與「核四廠不運轉」的目標。

(工商)

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