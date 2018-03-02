母雞移動學校 3月4日碧潭農夫市集現場開講

新北市政府農業局輔導成立的碧潭農夫市集，將於3月4日邀請食二糧母雞移動學校到現場開講。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

新北市政府農業局輔導成立的碧潭農夫市集，將於3月4日邀請食二糧母雞移動學校到現場開講，讓民眾瞭解「友雞生活」，也告訴大家養雞的各種益處，歡迎民眾踴躍參加。

母雞移動學校由快樂養雞達人楊環靜所創立，時常開車帶著母雞與雞舍到全國各地開辦友雞生活講堂宣導「友雞生活」，希望透過友善母雞家庭飼養系統，改善食的問題，更期待藉此系統提供一個可讓中老年人獲得陪伴與活動，並且取得收益的健康養生生活。

目前台灣雞蛋有 95% 的雞蛋來自格子籠飼養，較壓迫的環境使雞容易產生緊迫而鬱抑，容易影響雞與蛋的健康，因此母雞移動學校推廣家庭自家飼養，雞有「寵物雞」、「療癒雞」、「除草雞」、「廚餘雞」的角色，具有陪伴、療癒及抗憂鬱功能，也可以幫忙除草、清廚餘，充份與現代健康、節能減碳的生活目標相結合，家庭也可取得所需雞蛋，建立現代人健康的友雞生活。

農業局長李玟表示，農夫市集是讓消費者與農友直接面對面交流的平台，除了讓消費者可以用合理價錢購買最新鮮的在地農產外，碧潭農夫市集也會不定期辦理農業講座，介紹多元豐富的健康生活與農業資訊給市民，充分營造市民與農友對話，並讓農業與生活結合的良好場域。

「友雞生活」講座訂於3月4日14時於碧潭農夫市集開講，母雞學校人員當日也會整日在現場解說，市民可以一邊採購最新鮮的在地蔬果，一邊吸收農業新知識，同時欣賞碧潭美麗景色，是一舉數得的假日好選擇，歡迎民眾蒞臨。

(中時)

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